Confusion autour du sort des employés de Sinorama

Trente-quatre employés du voyagiste en déroute Sinorama ne savent plus vers qui se tourner pour connaître leur véritable sort.

La confusion la plus totale règne pour cette trentaine d’employés, sur la centaine que compte l’entreprise.

Le 7 août, au moment où l’Office de la protection du consommateur confirmait son intention de ne pas renouveler le permis d’agent de voyages de Vacances Sinorama, l’administrateur provisoire PricewaterhouseCoopers (PwC) a envoyé une lettre de licenciement à 34 employés.

«Ils nous ont remis la lettre sans plus d’explications. Puis ils nous ont garanti que nous aurions nos indemnités pour les vacances et jours non payés», explique une employée qui n’a pas voulu être identifiée.

Puis, le 20 août, PwC les aurait informés qu’ils ne recevraient finalement pas ces indemnités.

Coup de théâtre, mercredi: les 34 employés ont reçu une troisième missive, celle-là annulant les deux premières.

Le message demande même aux employés de communiquer avec PwC pour «confirmer les modalités de votre retour au travail». Elle se poursuit en affirmant que les employés seront payés pour les deux semaines au cours desquelles ils ont été faussement licenciés.

Confusion

La confusion était tout aussi complète hier lors d’une audience de la Cour supérieure. Sinorama tentait de faire briser une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Le TAQ avait refusé de remettre à Sinorama son permis d’agent de voyage. «C’est pas une injonction que présente Sinorama, c’est une procédure très hybride. J’ai de la misère à attacher les fils», a reconnu le juge Martin Castonguay avant de remettre l’audience à la semaine prochaine.

Il a d’ici là empêché PwC de prendre de nouvelles décisions. On ignore donc ce qu’il adviendra des 34 employés.