Couillard interpelé par des préposés aux bénéficiaires exténués

Venu s’engager à créer 1500 nouvelles places en CHSLD, Philippe Couillard a eu droit à un bruyant comité d’accueil formé de préposés aux bénéficiaires «à bout de souffle», et dont les conditions sont nettement inférieures à celles offertes en Ontario.

À LIRE ÉGALEMENT

Couillard promet 1500 nouvelles places en CHSLD

Crécelles, drapeaux et pancartes en main, une trentaine de syndiqués attendaient le chef libéral de pied ferme, vendredi matin, devant le centre d’hébergement Bon séjour de Gatineau.

Pourquoi créer de nouvelles places en CHSLD alors que le personnel peine déjà à offrir les soins de base aux résidents? C’est ce qu’a soulevé devant les journalistes l’un des préposés aux bénéficiaires de ce centre, Mario Latour.

«Agrandir, puis avoir plus de chambres... On n’arrivera pas, a-t-il prévenu. Il n’y a plus personne qui voudra travailler. On va arrêter, ça ne sert à rien, ça ne marche pas! On est déjà à bout de souffle.»

Face-à-face imprévu

«Les conditions de travail dans le réseau sont épouvantables», a ensuite dénoncé le porte-parole syndical des préposés aux bénéficiaires de l’Outaouais affiliés à la CSN, Michel Quijada, lors d’un face-à-face imprévu avec le premier ministre qui s’est produit à sa sortie de l’autobus de campagne.

M. Quijada a rapporté à quel point ses membres sont «épuisés, fatigués, et travaillent ventre à terre, jour après jour».

«On est avec vous autres», a lancé d’entrée de jeu M. Couillard, en allant à leur rencontre avant de procéder à son annonce du jour.

Répétant qu’il n’est jamais souhaitable de négocier sur la place publique, M. Couillard s’est engagé à améliorer leurs conditions de travail, mais sans préciser à quelle hauteur.

Il a associé la réalité décrite par les travailleurs comme une illustration concrète de la pénurie de main d’œuvre, devenue l’enjeu central de sa campagne.

«En Ontario, il n’en manque pas de préposés aux bénéficiaires», a rétorqué le représentant de CSN, en rappelant que de l’autre côté de la frontière, un préposé gagne de 3 de dollars de plus l’heure qu’au Québec. «Les conditions de travail sont nettement meilleures (en Ontario). Ça ne peut pas durer cette situation-là», a dit M. Quijada.

Un engagement de 525 millions $

L’engagement dévoilé aujourd’hui par le PLQ impliquerait des investissements de 525 millions de dollars.

Les libéraux promettent aussi offrir, partout au Québec, les services de la ligne TEL-AINÉS, qui serait complémentaire à la ligne de dénonciation des abus déjà existante.

La Coalition avenir Québec s’est de son côté déjà engagée à investir 1 milliard de dollars pour transformer les CHSLD en Maisons des aînés, une solution qui, selon le parti de François Legault, permettrait de combler les 2600 places manquantes dans le réseau.