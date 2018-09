Des températures automnales pour le week-end

Tous les secteurs du Québec connaîtront une belle fin de semaine ensoleillée avec des températures beaucoup plus fraîches.

Le ciel sera bien dégagé pour l’ensemble de la province au moins jusque dimanche.

Vendredi, le temps sera plus sec et les températures retomberont dans les normales de saison. Dans l’est, des nuages pourraient faire leur apparition graduellement. À Montréal et à Québec, le ciel sera généralement ensoleillé et le mercure affichera un maximum de 23 °C et 21 °C, respectivement.

Dès samedi, les températures seront plus fraîches: un risque de gel au sol pour les Laurentides, Mont-Tremblant, Mont-Laurier et l’Abitibi-Témiscamingue sera même à surveiller dans la nuit de vendredi à samedi.

À Montréal, le mercure affichera un minimum de 10 °C, dans la nuit de vendredi à samedi, et un maximum de 20 °C dans la journée avec un ciel totalement dégagé. Même scénario pour Québec avec des températures minimum de 5 °C au cours de la nuit et maximum de 16 °C pour la journée.

Dimanche le beau temps se poursuivra et le soleil sera encore au rendez-vous toute la journée pour l’ensemble du Québec. Les températures automnales devraient se maintenir encore quelques jours avant de remonter graduellement au cours de la semaine prochaine.