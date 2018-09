«J’ai failli tirer la plogue sur ma carrière» - Koriass

Koriass a eu une année 2017 très difficile. Après une série de spectacles annulés, des remises en question et une thérapie, le rappeur et père de famille a décidé de remettre ses priorités à la bonne place.

Le voici qui nous arrive avec un nouvel album, La nuit des longs couteaux. Le Journal de Montréal s’est entretenu avec lui.

Ton été 2017 a été passablement mouvementé. À quel moment as-tu commencé le travail sur le nouvel album ?

Pas longtemps après, à partir du mois de septembre. J’ai commencé à faire des « beats » et je les ai écoutés un peu partout. Mais ce n’est qu'au mois de mars que j’ai commencé à écrire les chansons. Le trois quarts de l’album a été écrit entre mars et juin, cette année. C’est un peu toujours comme ça que je travaille. »

En écoutant l’album, on ressent parfois de la colère. Jusqu’à quel point ton année 2017 a teinté l’album ?

« Sur certaines chansons, il y a de la colère, un peu de ressentiment. J’essaie vraiment de puiser dans ce que je vis, dans ces émotions-là. Ça reste quand même toujours de la musique, c’est un canal d’émotion. Je suis quelqu’un qui puise beaucoup dans ce qu’il vit. Je suis allé là. J’ai eu des conflits avec certaines personnes. Il y a beaucoup de colère envers moi-même, je m’en suis beaucoup voulu pour certaines affaires. Ça reste quand même pas mal deuxième degré, je ne vis plus ça maintenant. Je suis allé puiser dans ce que j’avais vécu dans les mois précédents. »

Peut-on dire que tu règles tes comptes sur ce disque?

« Non. J’ai vraiment tenu à ce que ce ne soit pas du règlement de compte. Je trouve ça un peu inutile de le faire sur un album. Tous les conflits que j’avais dans ma vie ont été réglés derrière des portes closes. C’est bien correct comme ça. Je n’envoie pas de flèche à qui que ce soit. Je n’avais pas envie de faire ça. J’ai plutôt vraiment sorti du méchant que j’avais besoin de sortir. »

Sur la chanson Miracles, tu chantes pourtant « fuck les journalistes de marde »...

« C’était justement envers les journalistes « de marde », et pas envers ceux de qualité. Je trouve que le journalisme est un métier formidable. J’ai des amis journalistes. Mais les journalistes de potins, à la Hollywood PQ, qui veulent juste savoir du commérage et rapporter des affaires qui ne sont pas confirmées, ce sont des langues sales qui disent des affaires qui ne sont pas vraies. »

« Je suis un peu écoeuré de l’industrie, aussi. Je me suis rendu compte que je n’avais pas vraiment d’amis là-dedans. Quand t’as des moments difficiles, tu te rends compte de qui est là ou pas. Et je me suis rendu compte qu’il n’y avait personne qui était là, à part quelques exceptions. Tu reviens à l’essentiel, quand tu vis de quoi de pas beau. Ça me fait réajuster mes priorités par rapport à tout ça. L’espèce de « glam » de l’industrie, qui est un peu « m’as-tu vu », j’essaie de m’éloigner de ça, maintenant. Ça ne m’intéresse plus. Avant, j’aimais bien ça, les galas, me faire prendre en photo. Je me suis réajusté là-dessus. Je n’ai plus d’intérêt pour ça. Je suis revenu à l’essentiel. »

Dans ton cas, y a-t-il un avant et un après l’été 2017?

Oui, complètement. Ça peut paraître cliché, mais j’ai vraiment été en thérapie pour remettre en place mes priorités dans ma vie, car elles avaient chuté. Je voulais mieux revenir, être plus équilibré. J’ai fait chier bien du monde aussi et ça m’a fait de la peine de le faire. Il y a bien des engagements que je n’ai pas honorés. J’ai annulé des présences sur des plateaux télés, parce que je n’étais pas en état, j’étais dans une chambre d’hôtel complètement pété. Je me suis tiré dans le pied un peu. J’ai failli tirer la plogue sur ma carrière. Tout ça a été une bonne façon de revenir mieux et plus « focus ». En prenant mon métier pour vraiment un métier. En ne laissant pas la « bullshit » devenir plus importante. Faire de la musique, c’est mon travail. Il faut que je sois professionnel, que ce soit ma priorité. Avec ma famille, évidemment. »

En juin 2017, tu as annulé quatre spectacles importants « pour des raisons familiales », en plus de fermer ton compte Instagram. Cela a provoqué plusieurs rumeurs à ton sujet. Avec le recul, aurais-tu fait les choses différemment ?

« Oui, ç’a vraiment été mal géré par moi, par mon équipe. On a fait le mieux que ce qu’on pouvait dans mon breakdown. Je me suis ramassé à Robert-Giffard (l’Institut universitaire en santé mentale de Québec). J’ai vraiment pété un plomb. C’était un mauvais timing parce que ça arrivait avec les gros shows. Et là, on annonçait publiquement qu’on arrêtait ça pour des « raisons familiales ». Les gens se demandaient si mon enfant était malade. Bien évidemment, il y a eu bien du commérage à la suite de ça. J’ai vécu dans la honte bien raide. Je me suis isolé pendant des mois à cause de ça. J’ai comme un peu perdu les pédales et ç’a fait qu’on a rapidement dû gérer ça du mieux qu’on le pouvait. Aujourd’hui, tu me poses la question et je suis écoeuré de parler de ça. C’est passé. Je n’ai annulé que quatre spectacles avant de reprendre la tournée. Mais c’étaient quatre spectacles importants. C’est pour ça que ç’a paru. »

À quoi fait référence la première chanson du disque, J-3000?

« C’est très codé, il n’y a que quatre personnes qui comprenne! En fait, J-3000, c’est l’aile psychiatrique où j’ai passé une semaine, à Québec. C’est un peu l’introduction de tout ça. »

La ligne « J’avais tout pour moi, la famille, un avenir blindé » est-elle autobiographique ?

Oui, mais il y a encore un peu de théâtre. Ça reste du deuxième degré, même si c’est basé sur du vrai. »

Le succès de ton album précédent, Love suprême, t’a-t-il mis une pression différente?

« J’ai vraiment fait un effort pour ne pas m’en mettre. Je ne voulais pas penser à ce que j’avais créé avant. Essayer de vouloir faire un meilleur album que le précédent est un défi insurmontable. Il ne faut pas penser à ça. La meilleure façon, c’est d’essayer d’avoir du fun, la tête claire. »

« L’album Love Suprême a eu beaucoup de succès. Il a eu de bonnes critiques. Mais ce ne sont pas les chansons qui me plaisent le plus de mon répertoire, pour des raisons personnelles. Ce n’est pas mon album préféré. Ça reste quelque chose qui relève beaucoup de l’opinion. C’est un album très « tight » au niveau de la cohésion. J’ai travaillé avec Philippe Brault et Ruffsound. Ils ont fait une job pour que ça sonne comme une tonne de brique. C’est l’album qui sonne le mieux de tous ceux que j’ai faits. Mais ce n’est pas nécessairement le meilleur, à mon avis. »

« L’album Petites Victoires, si j’avais eu les mêmes ressources et le talent autour de moi que j’ai aujourd’hui, j’aurais peut-être fait un meilleur album avec ça. Ce sont les chansons qui me plaisent le plus, qui ont le plus marqué le monde, comme Enfant de l’asphalte, La mort de Manu (Garde ta job), etc. Cet album-là est celui, selon moi, qui me ressemble le plus. Mais ça reste relatif. »

Ton niveau de bonheur aujourd’hui se situe où par rapport à celui de l’an dernier?

« Disons que ç’a été une année avec bien des hauts et des bas. C’est quelque chose de très intérieur, très personnel, de familial. Je suis en paix avec moi-même et les autres aujourd’hui. Je suis bien, j’ai hâte que l’album sorte, de commencer la tournée. Ça va se faire beaucoup plus sainement. »

Sainement de quelle façon ?

« J’ai arrêté de boire. C’est une bonne étape. Pas d’alcool, pas de drogue, pas d’excès. Je veux me concentrer sur la qualité des spectacles, ne pas me coucher trop tard et revenir en forme pour jouer avec mes enfants et m’occuper de ma blonde. C’est pas mal ça. Mettre les priorités à la bonne place. »

Nous avons donc droit à un « Koriass 2.0 »?

« L’extrait Cinq à sept que j’ai sorti, c’est un aveu de mon alcoolisme. Je chante « T’es déjà drunk avant le 5 à 7, Pas capable de marcher drette, chaud raide...». Ce sont toutes des affaires qui me sont arrivées pour vrai. J’ai une tendance à être « addict » dans la vie. Je suis un gars très excessif, il faut vraiment que je fasse attention à ça. Je ne peux pas juste prendre une bière « casually ». C’est sûr que ça va en prendre plus qu’une. Ce n’est pas bon pour ma santé, ni ma santé mentale. J’ai coupé ça. Ça fait genre un mois que j’ai arrêté de boire. Je me suis dit que je ne pouvais pas sortir Cinq à sept avant d’arrêter de boire. Il fallait que je sois conséquent. »

Avec la nouvelle tournée qui commence, n’as-tu pas peur des tentations ?

« Non, j’ai des bons amis avec moi en show, ils vont m’encourager là-dedans. Juste le fait de le dire... C’est la première fois que je le dis publiquement, en fait. Je n’ai même plus le goût de boire. J’ai arrêté de fumer il y a six ans, après m’être écoeuré. C’était la cinquième fois que j’essayais et je n’ai plus fumé depuis. Et pour l’alcool, j’ai eu un écoeurement récemment où je me suis torché. Et je me suis dit: plus jamais. Ça va bien depuis un mois. Mais le monde n’arrête pas de boire pour moi. Je garde mes yeux sur le but. Jusqu’à présent, je n’y vois que des bienfaits. »

De quelle façon t’es-tu rendu compte que tu avais un problème d’alcoolisme ?

« Quand les quantités ont commencé à augmenter. Dans mon sous-sol, quand je faisais des « beats », je commençais à m’ouvrir une bière ou deux l’après-midi. Des fois, ça montait jusqu’à six ou sept en soirée. Je m’accotais là-dessus créativement en me disant que ça m’aidait. Je me donnais ça comme raison. Mais à un moment donné, j’ai arrêté de boire pour créer et je me suis rendu compte que c’était meilleur quand j’avais les idées claires. »

L’automne 2017 a été marqué par plusieurs scandales sexuels qui ont mené à la création du mouvement #moiaussi. Toi qui avais fait des sorties féministes, en parlant de la culture du viol, l’année précédente, comment as-tu vécu l’automne dernier ?

« Je me suis un peu écarté de ça, en fait. J’ai quand même regretté d’avoir fait ces sorties-là. Je les ai faites très naïvement, sans calculer quoi que ce soit. Je pense qu’il y a bien du monde qui a un peu utilisé ça pour me pointer du doigt, dans l'opportunisme, mais ce n’était pas sans avoir un peu raison. Je pense que j’ai trop profité de ce qui venait avec ça, de l’admiration, de me faire dire que je suis donc un bon gars. J’en ai profité. Mais j’ai voulu m’écarter de ça pour laisser la cause à ceux qui ont vraiment raison de la défendre. »

« Je pense réellement que ce que j’ai dit a pu aider des gens et que ç’a ouvert les yeux à des gars. Mais ç’a pris trop de place. Les gens m’ont mis une étiquette. Je suis devenu « le rappeur féministe ». Je n’ai plus envie de ça. L’engagement social n’est pas arrêté pour moi. J’ai juste arrêté de m’en vanter publiquement. »

D’un point de vue collectif, comment as-tu vu le mouvement #moiaussi?

« Il n’y a absolument rien de ça qui m’a surpris [les scandales sexuels]. Ça fait un bout que j’entends tout le commérage de l’intérieur de beaucoup de gens. Je pense que c’est un mouvement qui a été soulevé avec raison. Il y a du bon qui en a découlé. Ça permet aux gars de regarder leurs actions et les changer. C’est à ça que ça devrait servir, avant tout. »

Est-ce que le mouvement t’a aussi personnellement touché parce que tu es père de deux filles de sept ans et trois ans et demi ?

« Oui, évidemment, j’espère qu’elles vont être dans un monde un peu plus respectueux quand elles vont être en âge d’avoir des relations. »