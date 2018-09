Kanye West produit les premiers Pornhub Awards

Kanye West s'associe aux Pornhub Awards. Le rappeur ainsi que son entreprise créative DONDA ont collaboré avec le producteur Willo Perron et son agence, WP&A, pour être directeurs créatifs pour la première remise de prix organisée par la plateforme de vidéos pour adultes Pornhub.

Le rappeur a mis son empreinte sur toute la cérémonie, située en l'an 6918, et mixant «le futur avec la fantasy», et fournissant la garde-robe et le stylisme pour les présentateurs. Si certaines des performeuses portaient des vêtements venus de sa collection, d'autres étaient nues ou vêtues de robes transparentes.

Kanye West s'est aussi occupé des trophées des gagnants, remettant une statuette phallique dessinée par le rappeur. «Kanye a dessiné sur mesure des trophées érotiques pour chacune des catégories, a expliqué un communiqué de presse. En accord avec le thème futuriste, les récompenses représentent des jouets sexuels extraterrestres.»

Kanye West a aussi chanté au début de la cérémonie, présentant sa nouvelle chanson I Love It, une collaboration avec Lil Pump, accompagnée d'un clip réalisé par Spike Jonze. On a aussi vu se produire Young MA, Blackbear et Dana Dentata, ainsi que Teyana Taylor.

Kanye West avait expliqué sur le plateau du Jimmy Kimmel Live qu'il était un grand admirateur de Pornhub. «Est-ce qu'avoir des filles a changé votre attitude par rapport aux femmes?», a demandé le présentateur. «Non, je regarde encore Pornhub», a répondu le rappeur.

Le site internet l'a ensuite récompensé en lui offrant une carte de membre premium à vie.