La CAQ n’exclut pas la construction de ligne rose en surface

La CAQ et la mairesse de Montréal se sont trouvé une voie de passage: la CAQ n’exclut pas la construction d’une ligne rose à Montréal si la métropole renonce au métro et choisit plutôt une technologie «de surface» moins couteuse, ce à quoi la mairesse Valérie Plante n’est pas opposée.

«On n’exclut pas d’autres formes. On va voir ce qu’elles donnent. Si [les études] évoquent d’autres formats de transport en surface, on va voir les suggestions», a expliqué le directeur des communications avec les médias du chef Guillaume Simard-Leduc à la suite d’une rencontre entre M. Legault et la mairesse de Montréal Valérie Plante. Il n’est pas question toutefois de construire un métro. «C’est toujours ce qu’on a dit», a-t-il ajouté.

La CAQ s’était pourtant ouvertement opposée au projet de ligne rose de Projet Montréal à de nombreuses reprises.

Rencontre

À la suite de la rencontre entre les deux politiciens, Mme Plante a annoncé en mêlée de presse que la CAQ ne s’opposerait pas à l’intention de l’autorité régionale de transport métropolitain de mener une étude sur le projet de ligne rose, le projet phare de Projet Montréal. Mme Plante y a affirmé qu’elle et M. Legault se sont entendus et «que ça valait la peine de laisser l’étude se faire pour décider entre autres si c’était la bonne technologie, la bonne façon de faire, les coûts.»

Elle a ajouté que comme M. Legault, elle était pragmatique. Elle se dit très sûre que les résultats de l’étude «vont être positifs». Même si elle privilégie toujours l’option du métro souterrain, elle reconnaît que l’étude pourrait démontrer «que ça peut être un différent type de technologie». «Moi, en fin de compte, je veux de la mobilité», a-t-elle ajouté.

De son côté, François Legault a ajouté que la CAQ est favorable au prolongement du REM et à la construction de tramways, car ces technologies de surface sont moins couteuses «que des stations de métro». Il a ajouté que si «le 450 et le 514 s’entendent» sur la priorité des projets de transports collectifs, «tout est parfait». Ce n’est qu’en cas de conflit que Québec interviendra pour «arbitrer le plus objectivement possible, en disant par exemple que chaque dollar investi en transport collectif rejoigne le plus de personnes».