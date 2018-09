La Côte-Nord prête pour une bonne récolte de bleuets

La récolte de bleuets est commencée sur la Côte-Nord. Le propriétaire d'une bleuetière de Sept-Îles estime que la production devrait être semblable aux dernières saisons.

Denis Picard, qui cultive les bleuets sur un terrain de 100 hectares, entretenait pourtant des doutes le printemps dernier alors que le temps froid persistait. Il se rappelle avoir dû retarder le processus de pollinisation.

«À un moment donné, le gars des abeilles m’a appelé et m’a dit qu’il amenait ses abeilles. Je lui ai dit que s'il les amenait, elles allaient mourir de faim. Je n’avais pas une fleur», a expliqué le propriétaire de la bleuetière Bleu Nord.

«Et d’habitude à cette date-là, les abeilles entrent. On avait vraiment deux semaines de décalage. Durant l’été, c’est fou comme la mère Nature est forte, on est arrivés à la date de récolte exactement à la même date que l’année passée. À cause de la chaleur, la mère Nature a rattrapé le temps perdu. C’est bien fait.»

Les propriétaires de bleuetières de la Côte-Nord sont de petits joueurs à l'échelle québécoise. Mais Denis Picard, qui a commencé l'an dernier la commercialisation de ses bleuets congelés avec une marque distinctive à sa région, voit plus grand.

«Je suis fier pour la Côte-Nord. Fier de se prendre en main dans une industrie qui nous appartient. J’espère qu’un jour il y aura des transformateurs, qu'il se fasse de la bière aux bleuets et des sauces. On a une économie et on ne la voit pas encore.»