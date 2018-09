«La porte va toujours être ouverte pour le Canadien» - Patrick Roy

Patrick Roy n’a jamais caché son attachement pour l’organisation du Canadien de Montréal et même si sa tête est à 100 % avec les Remparts de Québec en ce moment, il assure qu’il écouterait si le poste de directeur général de l’équipe se libérait et que le propriétaire du Tricolore, Geoff Molson, lui faisait signe.

Roy, qui prépare actuellement les Remparts en vue de la saison régulière de la LHJMQ qui débutera pour eux le 22 septembre prochain, a toujours été très clair quant à son intérêt à travailler un jour pour le Canadien.

«C’est sûr que la porte va toujours être ouverte pour la direction du Canadien. Ça, il n’y a aucun doute dans mon esprit, a-t-il répété au "Journal de Québec". Je l’ai toujours dit que l’Avalanche et le Canadien sont deux organisations auxquelles je voue beaucoup de respect en raison du fait que j’ai évolué pour eux. Si, un jour, je reçois un appel de M. Molson, je vais écouter avec beaucoup d’intérêt.»

RIEN CONTRE BERGEVIN

Lors de l’entretien, d’ailleurs, Roy a tenu à ce qu’une chose soit claire : oui, il serait à l’écoute si on lui offrait le job de directeur général du Canadien, mais, non, il ne souhaite pas de mal à l’homme actuel en place, Marc Bergevin.

D’ailleurs, contrairement à certains partisans du Canadien, dont le cynisme augmente à mesure que les mois de règne de Bergevin s’enchaînent, Roy est convaincu que le directeur général de l’équipe travaille d’arrache-pied afin de redresser la barque montréalaise.

«Je suis persuadé que Marc Bergevin travaille extrêmement fort et qu’il fait tout pour ramener cette équipe en séries éliminatoires. Je suis convaincu que ça fait partie de ses objectifs à court terme. Je lui souhaite bonne chance, mais, oui, c’est sûr que la porte est ouverte de mon côté», a-t-il de nouveau assuré.

MÉCONTENTEMENT

Il ne faudrait pas se surprendre que le nom de Roy recommence à alimenter les discussions à Montréal, surtout si le Canadien connaît un début de saison difficile, puisqu’il a refait surface chaque fois qu’un poste de direction était libre à Montréal au cours des dernières années.

Qui plus est, la cote de popularité de Marc Bergevin a grandement chuté auprès des partisans de l’équipe au cours des derniers mois.

Il a été fortement critiqué la saison dernière et la transaction envoyant Alex Galchenyuk aux Coyotes de l’Arizona tout comme sa gestion du dossier Max Pacioretty, devenu une réelle patate chaude pour l’organisation, n’a rien fait pour aider.

Un sondage maison, réalisé par la chaîne TVA Sports et dont les résultats ont été dévoilés mardi dernier, révélait que 82,97 % des quelque 8000 répondants ne croyaient plus Bergevin comme étant l’homme de la situation à Montréal.

Ce dernier détient un contrat valide jusqu’à la fin de la saison 2021-2022.

IL NE CROYAIT PLUS JAMAIS ÊTRE ENTRAÎNEUR-CHEF

Lorsqu’il a démissionné de son poste d’entraîneur-chef et vice-président des opérations hockey de l’Avalanche du Colorado en août 2016, Patrick avait pris la décision qu’il ne retournerait plus jamais derrière le banc d’une équipe de hockey.

«Quand j’ai remis ma démission avec l’Avalanche, j’ai tout jeté ce que j’avais de coaching, tout mis aux poubelles. Pour moi, c’était fini. Dans ma tête, c’était comme ça», a confié Roy au Journal.

Après avoir bien mûri sa décision de quitter l’Avalanche, notamment en raison de divergences d’opinions avec le directeur général Joe Sakic, Roy savait qu’il se fermerait automatiquement des portes ailleurs à travers le circuit Bettman.

«Quand tu prends une décision comme celle que j’ai prise, il faut que tu sois conscient qu’il y a de grosses chances que ce soit terminé. Dans ma tête, je ne serais plus jamais entraîneur-chef nulle part», a-t-il ajouté.

LA FLAMME RANIMÉE

Il a par la suite passé deux ans loin du monde du hockey, puis le départ-surprise de Philippe Boucher a créé une possibilité pour Roy qu’il n’envisageait plus vraiment.

«Quand Jacques [Tanguay] m’a rappelé, ç’a rebrassé beaucoup de choses dans ma tête. À un moment je me suis dit : “Sais-tu quoi? Ça va me permettre de finir ce que j’ai le sentiment de ne pas avoir terminé avec les Remparts”.»

De son propre aveu, la flamme qu’il avait un peu perdue avec l’Avalanche est revenue depuis qu’il a officiellement commencé ses nouvelles fonctions à Québec.

«Je suis content d’être revenu. Je regarde comment on prépare le club avec Lappy [Martin Laperrière] et Ben [Benoit Desrosiers], et il y a beaucoup de choses qui refont surface. Je sens que mes trois ans au Colorado ont été très profitables pour moi, pas juste en tant qu’entraîneur-chef, mais sur le hockey en général.»

PORTES FERMÉES?

De retour derrière un banc de hockey, Roy ne sait pas si des succès avec les Remparts pourraient lui rouvrir des portes dans la LNH un jour. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle il a décidé de revenir, assure-t-il.

«Ce que j’ai fait au Colorado m’a fermé des portes. Peut-être pas partout, mais à beaucoup de places. Je ne sais pas si mon retour à Québec va m’en rouvrir d’autres dans l’avenir, mais ce n’est vraiment pas la raison pour laquelle je suis revenu. Je suis ici parce que je suis revenu chez moi, dans ma ville. Je retrouve mon groupe d’amis et je me plais beaucoup dans l’environnement dans lequel je suis et dans le travail que j’effectue.»