L'architecte Renzo Piano propose un nouveau pont pour Gênes

Le célèbre architecte italien Renzo Piano a présenté vendredi un projet de nouveau pont pour Gênes, sa ville natale, après l'effondrement d'un viaduc autoroutier qui a fait 43 morts en août.

«Ce pont devra durer 1000 ans et être en acier», a déclaré M. Piano lors d'une conférence de presse dans cette ville portuaire du nord-ouest de la péninsule.

Il aura «quelque chose d'un bateau, parce que c'est quelque chose de Gênes», et «ce sera un pont plus fin, qui aura une luminosité à lui» et devrait être blanc, a ajouté l'architecte né à Gênes il y a 80 ans.

Si M. Piano a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas «se précipiter», le président de la région de Ligurie, Giovanni Toti, a assuré que le nouveau pont serait prêt à l'automne 2019, «au plus tard en novembre».

Le maire de la ville, Marco Bucci, a pour sa part annoncé le lancement dans les prochains mois d'un concours international pour reconstruire «un très beau quartier» sous le pont.

La démolition de ce qui reste du pont, qui doit débuter avant la fin du mois, va en effet nécessiter la destruction d'une partie des habitations situées en-dessous.

«Nous voulons transformer la tragédie en une grande opportunité pour Gênes, à la fin nous aurons une ville encore plus belle qu'avant. Pendant des siècles, Gênes a fait de grandes choses, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas continuer», a assuré M. Bucci.

Présents à la conférence de presse, des responsables d'Autostrade per l'Italia (Aspi) et Fincantieri ont évoqué un possible consortium pour reconstruire le pont.

En début de semaine, le ministre des Infrastructures, Danilo Toninelli, avait assuré qu'Aspi, gestionnaire de la portion d'autoroute du pont, financerait la reconstruction qui serait confiée à une entité publique.

Selon M. Toti, les dirigeants d'ArcelorMittal, actuellement en train de reprendre le sidérurgiste italien Ilva, dont un site important se trouve à Gênes, se sont dits prêts à fournir l'acier pour le pont.

À la fin de la conférence de presse, le patron d'Aspi, Giovanni Castellucci, a examiné un élément de la maquette présentée par le bureau de Renzo Piano, et l'a fait tomber par mégarde: le morceau de plastique s'est brisé, provoquant un sourire et un geste d'impuissance de Renzo Piano, ont rapporté les médias.

Le 14 août, le viaduc Morandi, qui enjambait Gênes pour faire passer l'autoroute vers la France, avait fait 43 morts et des dizaines de blessés.

La justice a annoncé jeudi avoir officiellement ouvert une enquête contre une vingtaine de personnes et contre Aspi pour homicide involontaire et manquement aux règles de sécurité.