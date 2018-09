Le chantier du futur complexe sportif de Rimouski progresse

Dans cinq mois, presque jour pour jour, le nouveau complexe sportif de Rimouski va officiellement ouvrir ses portes. Et il prend de plus en plus forme de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur.

Le complexe de 41,4 millions $ comprendra notamment une glace de calibre international et une piscine semi-olympique.

D'ici un mois, la piscine et le bassin récréatif seront remplis d'eau. À elle seule, cette étape va prendre une semaine.

Le système de réfrigération des glaces sera aussi bientôt mis en marche.

Si tout va comme prévu, les premiers coups de patin seront donnés sur l'une des deux glaces du complexe sportif dès le mois de février 2019.