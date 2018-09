Les médecins de famille en ont assez de subir la pression

Les médecins de famille en ont assez de la pression exercée par les chefs de parti qui leur demandent tous d'en faire encore plus pendant l’actuelle campagne électorale.

À tel point que le président de la Fédération des médecins omnipraticiens a senti le besoin d'inviter les chefs de parti à la modération dans leurs promesses.

«Je pense que les médecins de famille en ont assez. On a pris plus qu'un million de patients depuis avril 2014. On est peut-être rendus au bout du rouleau», est d’avis le Dr Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens.

Il y a 9000 médecins de famille au Québec, dont 8000 voient des patients.

Selon le Dr Godin, l’objectif était d’accroître leur nombre de 225 par année. Mais depuis deux ans, avec les départs à la retraite et le peu d'intérêt des étudiants pour cette spécialité, on enregistre seulement une augmentation annuelle d'une centaine de médecins de famille.

«L'an passé, plus de 65 postes sont demeurés vacants en résidence en médecine familiale», illustre le Dr Godin.

En plus, 20% des médecins de famille choisissent de travailler à temps partiel. Ce sont souvent des femmes qui prennent soin de leur enfant et qui acceptent un salaire moindre.

S'ils sont réélus, les libéraux menacent de couper la rémunération des médecins qui n'auront pas inscrit suffisamment de patients.

«Pourquoi je pénaliserais l'omnipraticienne qui a deux ou trois enfants et qui décide, pendant quelques années de sa carrière, de travailler trois jours par semaine pour s'occuper de sa famille? Il y a là une discrimination importante», juge le Dr Godin.

À titre d’exemple, le Groupe de médecine familiale L'Envolée à Saint-Laurent accueille 12 000 patients. Les 12 médecins de la clinique qui pratiquent aussi à l'hôpital disent qu'ils sont à bout de souffle et qu’ils ne peuvent pas en faire plus.

«J'ai interdit à mes collègues de devenir «burn-out» ou de faire des tentatives suicidaires. J'ai dit, on va se positionner. On a tous essayé d'en faire plus. Ça nous a rendus, certains, malheureux ou malades», illustre la Dre Odile Wowalski du GMF.