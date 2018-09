Les militaires interdits de consommer 8 heures avant le travail

Les militaires canadiens ne pourront pas fumer de cannabis dans les huit heures précédant leur quart de travail, moins de 24 heures avant l’utilisation d’une arme ou un véhicule ou 28 jours avant toute tâche touchant un avion ou un navire.

C’est ce qu’a annoncé la direction des Forces armées canadiennes (FAC) vendredi matin, à près d’un mois de la légalisation de la drogue partout au pays.

«La légalisation du cannabis constitue un changement marquant. Les membres des FAC doivent faire des choix responsables concernant l’usage de cannabis, écrit le chef de l’état-major Jonathan Vance dans une directive transmise à tous les employés. Tout membre des FAC doit également comprendre que le cannabis peut affecter l’attention, la fonction cognitive, l’humeur, la mémoire, le jugement et l’habileté motrice.»

«Toute allégation d’usage inapproprié de cannabis qui mettrait à risque la sécurité et l’efficacité opérationnelle des FAC [...] fera l’objet d’une enquête et sera traitée par le biais de la mesure administrative ou disciplinaire la plus appropriée, ou les deux, et pourrait entraîner la libération des FAC», avertit le général.

Sans surprises, il sera interdit de consommer ou même d’avoir en sa possession du cannabis à tout moment lorsqu’un membre des FAC est au travail, ou lors d’un exercice ou déploiement militaire à l’international.

Afin de s’assurer du respect de cette nouvelle directive, les membres sont tenus à dénoncer tout collègue qu’ils soupçonnent d'être sous l’influence de la drogue à leur commandant. Dans plusieurs cas, la direction se donne aussi le droit de commander des tests de dépistage.