Les pitbulls plus nombreux à Montréal

Malgré les critiques et les controverses qui visent les pitbulls, TVA Nouvelles a appris qu’ils sont plus nombreux que jamais à Montréal.

TVA Nouvelles a obtenu auprès de la Ville de Montréal les plus récentes données sur les pitbulls enregistrés et pour lequel leur maître a un permis.

En avril 2017, quand Denis Coderre était maire et qu’il venait d’interdire les adoptions de pitbulls, on en comptait environ 2000.

La mairesse Valérie Plante a modifié le règlement et les Montréalais peuvent à nouveau en adopter. Et bien, maintenant, on en recense 2279 sur le territoire.

Par arrondissement, c’est dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve qu’on en retrouve le plus soit 334, suivi de l’arrondissement du Sud-Ouest, de Rivière-des-Praires-Pointe-aux-Trembles, Saint-Michel-Parc Extension, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Verdun et Rosemont-La Petite-Patrie. C’est à Outremont où il y en a le moins, 1 seul selon les données de la Ville.

Nombre de chiens de type Pitbull enregistrés (au 3 septembre 2018)

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve : 334

Le Sud-Ouest : 212

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles : 198

Villeray-Saint-Michel - Parc-Extension : 184

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce : 158

Verdun : 155

Rosemont - La Petite-Patrie : 146

LaSalle : 141

Montréal-Nord : 140

Ville-Marie : 126

Le Plateau-Mont-Royal : 115

Ahuntsic – Cartierville : 108

Lachine : 85

Pierrefonds – Roxboro : 77

Saint-Laurent : 34

Anjou : 33

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève : 25

Saint-Léonard : 7

Outremont : 1

Total général : 2279

Source: Ville de Montréal