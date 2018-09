Martin Fontaine s'installe au Memphis Cabaret

Martin Fontaine inaugure vendredi soir Le Memphis Cabaret. Connu à travers le monde pour son interprétation d'Elvis Presley, le chanteur présente «Sur la route de Memphis», un spectacle sans costumes ni perruques. Entouré de ses musiciens, Martin Fontaine propose un voyage musical des années 50 à 80.

«L'âme d'Elvis est toujours là. On a appelé la salle Le Memphis un peu en l'honneur de lui. Évidemment, si on associe Martin Fontaine avec Elvis Presley, eh bien, le Memphis ce sera un peu l'amalgame de tout ça. Memphis, c'est le berceau du rock'n'roll. Donc j'explore ça et le blues, la musique américaine, ce qui a influencé Elvis et les artistes qui ont été influencés par lui», a-t-il dit.

Martin Fontaine a installé son pied à terre au cœur du centre-ville de Trois-Rivières. Un rêve qu'il réalise après plusieurs années. Martin Fontaine était tombé sous le charme du Maquisart, il y a 10 ans, lorsque la salle a été mise en vente. Depuis, plusieurs propriétaires ont tenté leur chance et redonné vie à la salle de spectacle.

«Sur la route de Memphis» sera présenté jusqu'au 10 novembre. Martin Fontaine présentera par la suite un spectacle de Noël avec sa fille et sa femme. D'autres artistes invités et des spectacles seront dévoilés dans les prochaines semaines.