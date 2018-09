Plus de 400 000$ réclamés après une chute

Une mère de famille de Lévis qui a chuté et s’est blessée en quittant l’école primaire de son fils où elle venait d’y récupérer son bulletin réclame plus de 400 000 dollars à l’assureur de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN).

La trentenaire allègue dans une demande introductive d’instance déposée contre la compagnie d’assurance Intact que «les fautes et la négligence» de son assurée, la CSDN, «ont causé l’ensemble des dommages» qu’elle a subis à la suite d’une violente chute survenue le 19 novembre 2015 sur le terrain extérieur de l’École du Tournesol.

Séquelles permanentes

Alléguant qu’elle n’avait d’autre choix pour retourner à sa voiture que d’emprunter un passage en terre battue longeant l’école suivi d’un talus, utilisé par les parents, la femme a glissé et a subi «d’importantes blessures à la jambe gauche».

Après une opération qui a consisté en l’installation d’une plaque, de vis et de fils de soutien permanents dans la cheville et le tibia de sa jambe blessée, la demanderesse indique avoir vécu une longue convalescence.

Elle affirme être aux prises avec des séquelles «permanentes et envahissantes».

Dangerosité «reconnue»

La mère de famille soutient dans la poursuite que la CSDN «a reconnu l’état de dangerosité des lieux en apportant des modifications pour sécuriser les lieux, notamment en condamnant l’accès au passage longeant l’école» à la suite de l’incident.

La femme réclame au total 404 815 dollars à l’assureur pour des dommages non pécuniaires, des pertes de salaire et des coûts passés et futurs pour l’aide personnelle et à domicile.

Le codemandeur, son conjoint, qui «a subi les contrecoups» des événements, réclame pour sa part un peu plus de 22 000 dollars.

Le couple mentionne dans le document de cour avoir au préalable proposé à la compagnie d’assurance et à la CSDN «d’explorer une avenue alternative aux tribunaux, sans succès».