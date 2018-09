Saint-Tite investit pour que les rodéos soient jugés légaux

La Ville de Saint-Tite suspend cette année des frais de 20 000 $ que le Festival western doit normalement payer, pour l’appuyer dans sa bataille judiciaire qui vise à prouver que les animaux de rodéo ne sont pas maltraités.

Depuis l’adoption de la nouvelle loi sur la cruauté envers les animaux en 2017, qui a fait passer les bêtes comme des «êtres vivants doués de sensibilité», plusieurs organismes de défense des animaux estiment que les rodéos ne respectent pas la nouvelle loi.

Québec a créé un comité chargé d’évaluer cette question. Le Festival western de Saint-Tite, qui se déroule d’aujourd’hui au 16 septembre, a engagé des avocats pour démontrer que les animaux y sont bien traités.

Pas payant

Or, ça coûte cher au Festival et Saint-Tite a proposé de ne pas exiger les 20 000 $ que le Festival lui donne chaque année pour louer des infrastructures, comme l’aréna et les stationnements.

La Ville perd déjà de l’argent avec un des festivals les plus courus au Québec, qui attire chaque année plus de 500 000 personnes dans la municipalité de moins de 4000 habitants.

Elle a cumulé un déficit de près de 32 000 $ pour l’édition 2017 et de près de 42 000 $ en 2016 en déboursant des coûts liés entre autres à la sécurité, à la signalisation et aux ordures.

La mairesse refuse de qualifier le congé de paiement de cadeau.

«Ce n’est pas une question de payer pour leurs avocats. On les soutient dans leurs démarches. Pour les aider, on a choisi d’aller de l’avant avec cette mesure-là», dit Annie Pronovost.

«On est un OSBL. Est-ce que booker une année à 0 fait en sorte que tu peux continuer l’année suivante ? La réponse est oui. Les profits n’abondent pas, mais on réussit année après année à être encore là», dit le président du comité organisateur, Benoît Montreuil.