Une autre fissure sur un pavage neuf

Une énorme fissure gorgée d’eau ronge l’entrée de la bretelle de la rue Bernier, à Charlesbourg, sur l’autoroute Laurentienne Nord, et ce, alors que le bitume vient à peine d’être refait.

Les images parlent d’elles-mêmes: l’eau émerge en permanence de l’asphalte fraîchement posé. Un citoyen a alerté le ministère des Transports il y a près d’un mois, photographie à l’appui, afin de les informer du problème. Toutefois, rien n’a bougé depuis, et la fissure prend de l’ampleur, si bien que la peinture marquant les lignes s’efface tranquillement.

Nicolas Lachance

Ce citoyen, qui désire garder l’anonymat, craint que la fuite crée des accidents lorsque la température descendra sous zéro degré et que l’eau se transformera en patinoire, surtout que cette malfaçon se trouve à l’embouchure d’une sortie de l’autoroute.

«Depuis la réfection, de l’eau jaillit constamment par un joint du pavé, même quand il y a deux jours sans pluie. Imaginez-vous lorsque le temps sera plus froid et, en plus, c’est à l’approche d’une courbe», a mentionné le plaignant au Journal de Québec.

Selon les experts consultés par Journal de Québec, l’eau semble s’écouler d’un joint entre la voie rapide et l’accotement. Les deux sections auraient été faites séparément, créant un espace entre les deux zones pavées.

Agrandissement

Le contrat de pavage était inclus dans celui de l’agrandissement de l’autoroute Laurentienne qui se trouve à quelques kilomètres plus au sud. C’est l’entreprise EBC qui est responsable du chantier. Cependant, l’asphaltage a été donné en sous-traitance à l’entreprise Inter-Cité Construction Ltée.

Le ministère des Transports a été informé tôt hier de notre demande, mais il a été incapable de répondre aux questions du Journal de Québec. Impossible de connaître pour le moment les causes de la fente ainsi que ce que compte faire le MTQ afin de régler le problème.

Hier, Journal de Québec révélait un cas semblable, mais à la Ville de Québec, alors que la chaleur estivale pourrait bien avoir détérioré du pavage flambant neuf sur un tronçon du boulevard Laurier.