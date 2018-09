Blake Lively et Anna Kendrick amies, mais pas trop...

Blake Lively a semé l’émoi en mai dernier en effaçant son compte Instagram pour la promotion du film «Une petite faveur». Disparition mystérieuse, suspense... Mais que sait-on du long métrage qui met aussi en vedette Anna Kendrick et Henry Golding, et qui est réalisé par Paul Feig («Bridesmaids»)?

Adapté par Jessica Sharzer («The L Word», mais aussi «Histoire d'horreur») du roman éponyme de Darcey Bell, «Une petite faveur» débute de manière banale lorsqu’Emily (Blake Lively) rencontre Stephanie (Anna Kendrick) à l’école que fréquentent leurs fils respectifs. Les deux jeunes femmes deviennent amies. Stephanie est une «mommy blogger», l’une de ces mamans qui bloguent leur quotidien. Emily, elle, est plus mystérieuse. Son mari Sean (Henry Golding), est un ancien écrivain et leur magnifique maison donne une image de réussite.

La fameuse petite faveur qu’Emily demande à Stephanie, un jour, est de surveiller son fils quelques heures après l’école. Or, Emily disparaît sans laisser de traces. Stephanie débute alors une enquête à la recherche de son amie, travail de détective qui fera remonter bien des secrets.

«Nous présentons différentes versions de nous-mêmes au monde qui nous entoure: notre personnalité dans les médias sociaux en comparaison à celle lorsqu’on est à la maison, celle de la maison en opposition à celle du travail, etc. Ce film examine de manière passionnante la façon dont nous sommes à l'opposé de l’image que l’on projette.»

«Les femmes sont élevées de manière à ce que leur but soit de maintenir un certain niveau de perfection, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, mais nous sommes toutes imparfaites et cette conversation-là est bien plus fascinante que la perfection. Montrer leur moi réel est quelque chose que finissent par faire les personnages du film», a indiqué Blake Lively lors de la promotion de «Une simple faveur».

Une histoire de femmes

Un autre aspect de cette histoire a fasciné la scénariste Jessica Sharzer: les choix de doivent effectuer les femmes.

«J’apprécie particulièrement le fait que cette histoire montre comment des femmes différentes choisissent entre leur carrière et les enfants. Quels sont les compromis faits des deux côtés et que perd-on lorsqu’on les fait? Ce sont des conversations que j’ai constamment avec mes amies. Ce sont des sujets importants et je trouve excitant qu’un suspense puisse aborder ces thématiques.»

«Stephanie et Emily sont deux femmes extrêmement différentes – l’une est une femme au foyer et l’autre une femme de carrière très ambitieuse – qui ne seraient jamais devenues amies si ça n’avait été de leurs fils. Je suis très intéressée par cette distinction et la manière dont les femmes se sentent toujours obligées de choisir le foyer ou la carrière.»

Paul Feig, connu pour «Bridesmaids» se lance cette fois dans un mélange étonnant de genres.

«Les femmes sont bien souvent mises dans des cases très précises. Il y a la ¨femme béate¨ ou la ¨bitch autoritaire¨. Ici, on pourrait penser que Stephanie est une ¨maman heureuse¨ de qui on veut se moquer, mais on commence alors à réaliser que cette perception n’est pas entièrement exacte. Stephanie possède d’autres facettes et plein de secrets. J’aime le fait que le spectateur est toujours surpris», a indiqué le cinéaste qui a volontairement choisi comme décors ceux d’une banlieue ensoleillée, y compris pour les scènes les plus noires de son suspense.

L’armure...

Comme l’a indiqué Blake Lively, Emily est un personnage peu commun à plus d’un titre. «C’est la première fois que je joue une méchante, ce qui est à la fois amusant et délicieux», a-t-elle indiqué.

Elle voit également «Une petite faveur» comme un retour aux classiques hollywoodiens. «Il m’a rappelé certains de mes films préférés, ceux dans lesquels on ne sait pas ce qui va se passer jusqu’à la dernière minute. J’adore ¨Laura¨, ¨Qu’est-il arrivé à Baby Jane?¨, ¨Gaslight¨... «Une petite faveur» est un hommage à ces longs métrage hyper stylisés et palpitants à la trame narrative tendue et aux personnages volontairement un peu trop poussés.»

En préparant son rôle d’Emily, Blake Lively a souhaité donner à son personnage un aspect très particulier afin de renforcer certains traits de son caractère. Elle s’est donc naturellement tournée vers les costumes.

«Quand j’ai lu le scénario, j’ai trouvé que nous avions besoin d’ajuster un peu Emily, de lui donner un look qui n’était ni dans le livre, ni dans le scénario. Un look que toutes les personnes qui la côtoient attendraient d’elle. Ainsi, si elle avait besoin de disparaître, ce serait plus facile.»

«Emily est une énigme. Personne ne peut prédire ce qu’elle va faire. Elle crée donc des attentes et les gens ont l’impression qu’ils la connaissent, qu’elle est prévisible, ce qui lui laisse la liberté de changer d’avis en quelques secondes.»

«Ce n’était pas évident de trouver quelque chose qui n’avait pas déjà été vu un million de fois, quelque chose qui lui serait spécifique, un peu comme une caricature d’elle. Je voulais un look aussi unique que celui que Paul Feig s’est créé. C’est alors que je me suis demandé pourquoi je ne m’habillerais pas exactement comme Paul. Mais attention, pas la version féminine sexy, avec la chemise déboutonnée! La version boutonnée, costume trois-pièces, nœud papillon, pochette et boutons de manchette. Je voulais aller à l’encontre de la représentation de la sexualité féminine.»

«Je ne pense pas qu’il faille tout montrer pour dépeindre de la sexualité. Ça vient de l’intérieur, de l’intensité du personnage, avec ou sans peau dénudée. Ainsi, quand on voit un peu de peau ici et là, cela renforce le choc et le sentiment de voyeurisme. C’est beaucoup plus puissant. Et Emily le sait. Tout est une question de pouvoir avec elle, et la manière dont elle utilise ce pouvoir sur les autres afin de jouer avec eux. C’est vraiment un personnage amusant!»

«Une petite faveur» interpellera les cinéphiles dès le 14 septembre.