«Déchaînée»: rien d'électrisant

Sur papier, tout a l’air prometteur: Jennifer Garner dans le rôle-titre – après tout, l’ancienne actrice de «Alias» a prouvé qu’elle pouvait livrer de l’action de manière efficace – et Pierre Morel, l’homme qui nous a donné l’excellent premier volet de la franchise «L'enlèvement», à la réalisation.

La réalité est tout autre. «Déchaînée» s’ouvre sur Riley North (Jennifer Garner) et sa fille, Carly (Cailey Fleming) en train de compléter leur magasinage. Rien de bien exceptionnel dans la vie de cette femme, si ce n’est que son mari semble tremper dans des affaires plutôt louches.

Un soir, alors que toute la famille est à une fête foraine, une voiture passe devant eux, les passagers sortent des fusils et tirent. Le bilan est lourd. Riley, grièvement blessée, repose entre la vie et la mort, tandis que son mari et sa fille sont tués. Après sa guérison et l’identification des meurtriers, tous membres d’un gang latino, Riley décide de faire les choses dans le respect de la loi même si l’avocat des accusés a essayé d’acheter son silence.

Or, le procès ne se déroule pas comme prévu et les assassins sont remis en liberté. Riley disparaît alors quelques années, puis à son retour, décide de les tuer en plus du chef du gang. Elle assassine également tout ce que la ville compte de criminels.

Sachant que le scénario est signé Chad St. John, auteur du regrettable «Assaut sur Londres», on comprend pourquoi l’histoire est aussi vide. Mais c’est surtout l’avalanche de clichés, à un point tel qu’on se croirait dans un film des années 1980, qui désole. En femme stéréotypée, Riley ne devient agressive que lorsqu’on attaque sa famille, les méchants sont bien évidemment des latinos et la police finit par reconnaître du bon à cette justicière qui nettoie la ville à sa place, au point de la laisser partir une fois le bain de sang terminé. Quant aux scènes d’action, elles n’ont rien qu’on n’ait déjà vu ailleurs.

À l’ère des «Ghost in the Shell», «Wonder Woman», «Blonde atomique», «Panthère noire» et, plus récemment, «Cible 22» dans lequel les femmes membres d’un commando d’élite sont au coude à coude avec les hommes, on se demande comment un tel scénario a pu franchir le comité de sélection des studios. «Déchaînée» n’a d’électrisant que le titre. Pour l’action, les cascades novatrices et l’histoire originale, on repassera.

Note: 1,5 sur 5