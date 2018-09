Des Montréalais descendent dans la rue pour le climat

Des dizaines de Montréalais ont pris part samedi au rendez-vous organisé dans le cadre de la Journée Dans nos rues pour le climat - Rise for Climate, qui se déroulait près du Centre des sciences, dans le Vieux-Port.

Organisé par plusieurs groupes de pression, dont 350.org, Leap Montréal et Justice Climatique Montréal, l’événement se voulait dans les faits un message destiné aux députés fédéraux qui s’apprêtent à reprendre leurs travaux à Ottawa ainsi qu’aux partis provinciaux qui croisent le fer en ce moment dans la campagne électorale au Québec.

«Nous devons accélérer la transition à une société sans énergies fossiles, mais le gouvernement fédéral nous mène dans la mauvaise direction avec son rachat de l’oléoduc de Kinder Morgan et le recul de ses engagements climatiques devant la pression de l’industrie pétrolière», a dit Nicolas Chevalier, porte-parole pour la coalition organisatrice, par communiqué.

«Au Québec, le gouvernement provincial a pour sa part ouvert la porte aux compagnies de pétrole et de gaz, et subventionne même des infrastructures massives via le Fonds vert en affirmant qu’il s’agit de plan de transition, a-t-il poursuivi. C’est pourquoi il n’y a pas une minute à perdre: nous sommes allés dans nos rues pour le climat en exigeant les changements qui s’imposent.»

«À l’heure où des désastres - feux de forêts, canicules et inondations - se multiplient partout à travers le monde et dévastent les communautés déjà les plus marginalisées, il faut reconnaître que nous sommes à un moment clé pour mettre en œuvre des plans ambitieux concrets pour garder les combustibles fossiles dans le sol. Il n’y a pas une minute à perdre», a indiqué pour sa part Aurore Fauret, coordonnatrice de la campagne canadienne sur les sables bitumineux pour 350.org.

Plus de 750 événements du genre ont été organisés samedi dans près de 90 pays.