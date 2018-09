Gwyneth Paltrow: bientôt un livre de sexologie ?

Gwyneth Paltrow aurait annoncé à des amis qu'elle souhaitait rédiger un guide sur le sexe pour les couples mariés et serait à la recherche de 513 000 dollars pour financer son projet.

«Elle a déjà commencé à l’écrire, a déclaré une source proche de la star au magazine britannique Heat. Jusqu'à présent, les chapitres sont consacrés aux éléments de la Terre et montreront comment utiliser le Feu, l’Air et l’Eau pour avoir des relations sexuelles incroyables quand on est mariés (...) Il y a aussi une section sur l'utilisation de produits en plastique recyclé et d'aliments pour jouer avec votre homme. Ça montre l'art de sucer des fruits et légumes à faible teneur en calories !»

Chris Martin, son ex-mari et père de ses deux enfants, Apple et Moses, est apparemment moins enthousiaste. L'ex-couple est restée proche depuis qu'ils se sont séparés en 2014, le divorce ayant été finalisé en 2016.

Cependant, la star de Coldplay s’inquiète du fait que les fans de l'actrice de 45 ans penseront qu’elle fera référence aux expériences sexuelles qu'ils ont vécu au cours de leur union de 11 ans, étant donné qu’elle et son nouveau fiancé, Brad Falchuk, ne sont pas encore mariés.

«Il trouve cela un peu gênant et lui a demandé d'attendre au moins jusqu'à ce qu'elle se remarie avant de le publier, a poursuivi la source. Brad a donné son accord, mais il a dit qu'il n'y avait rien dans ce livre qu'elle avait appris de Chris. »

La fondatrice de Goop n'aurait, quant à elle, rien promis.

La nouvelle de ce nouveau projet vient après que son site web Goop a récemment publié un livre numérique de 300 pages intitulé

Le problème du sexe: tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sexualité, la séduction et le désir. Il contient des avis d'experts et des articles sur des sujets allant de l'art de la méditation orgasmique aux avantages de la cérémonie sacrée du serpent.