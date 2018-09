Julianne Côté: pas encore 30 ans... et déjà 17 ans de métier!

Actrice depuis l’âge de 11 ans, Julianne Côté a toujours été à son affaire. Devoir travailler sur les plateaux durant sa jeunesse l’a grandement responsabilisée. Nous l’avons rencontrée sur le tournage du nouveau thriller Le Jeu, dans lequel elle incarnera Sandrine Allen.

Julianne, parle-nous de ton personnage au sein de cette nouvelle série prometteuse.

Mon personnage s’appelle Sandrine Allen, elle travaille aux communications. Toutes les scènes se déroulent au bureau avec l’équipe des créatifs. Elle est toujours dans l’action afin de tenter de résoudre les crises et les problèmes. Elle est beaucoup sur les réseaux sociaux, car son travail consiste à surveiller ce qui se passe sur les forums. C’est donc une petite abeille, toujours sur son téléphone ou sur sa tablette, et constamment en mode solution.

As-tu d’autres mandats professionnels?

Oui, je vais tourner dans l’ultime saison du Chalet cet automne. C’est la cinquième et dernière saison. Nous avons eu tellement de plaisir à la faire. C’est une série qui a marqué ma vie, ma carrière et mes amitiés à jamais. Le long métrage Avant qu’on explose sortira prochainement; c’est un très beau film pour les ados. Sinon, je développe un projet d’écriture qui est encore au stade embryonnaire.

Depuis combien de temps fais-tu ton métier?

Depuis 17 ans. J’ai commencé à l’âge de 11 ans. J’ai décroché mon premier rôle dans Nos étés, à TVA. C’est la première fois que je reviens sur ce réseau depuis, et je trouve ça très agréable. Par la suite, il y a eu Les étoiles filantes, Ramdam, etc.

Savais-tu déjà que le jeu serait ton métier?

Oui, je savais que je voulais faire ça dans la vie. C’était une certitude. Je suis chanceuse, car c’est rare.

Si tu as pu débuter dans le métier aussi jeune, c’est parce que tu as été soutenue par tes parents...

Oui, mais en même temps, mon père ne m’a jamais mis de pression. Ça ne venait pas de lui. Certains parents poussent leurs enfants, mais ça n’a pas été mon cas. J’ai été soutenue par mon père, et son soutien était sain.

Qu’est-ce qui t’a donné le goût de faire ce métier?

C’était comme une intuition. L’élément déclencheur a été le film Le retour de Batman, avec Michelle Pfeiffer, alors que j’avais trois ans... (rires) Ç’a été une épiphanie! J’ai déliré sur son personnage de Cat Woman! Je voulais sans cesse revoir ce film. Ça m’a éveillée au cinéma, au côté grandiose de cet art. De fil en aiguille, je suis entrée dans une agence, parce que je voulais essayer le jeu pour voir si j’allais aimer ça. Finalement, ç’a confirmé mon choix.

À l’adolescence, as-tu eu envie d’entrer dans une école de théâtre?

Je n’ai pas fait d’école de théâtre. Je travaillais et je savais ce que je voulais faire.

J’aime beaucoup voir du théâtre, mais en faire... C’est quelque chose qui me stresse beaucoup. J’admire les acteurs de théâtre. C’est tellement noble.

Comment ton père a-t-il réagi face à ton choix?

Il voyait que j’aimais ce que je faisais. Il a respecté mon choix. Nous avons eu quelques discussions qui se sont déroulées dans le respect et dans l’accueil. Il comprenait. Il voyait que ça allait bien pour moi, c’était donc moins angoissant comme situation.

As-tu des frères et soeurs?

Oui, un petit frère et un grand. Mon petit frère fait de la musique. Le groupe dont il fait partie, Barber for the Queen, vient de sortir un EP intitulé Effects Are Classic. Il a beaucoup de talent. Il est incroyable! Mon frère aîné est dans la police militaire, mais il a de l’humour. C’est un imitateur hors pair.

À cause de ton métier, as-tu quitté la maison très tôt?

Oui. J’ai grandi à Québec, puis à Beloeil. Et, à 18 ans, je me suis installée à Montréal.

Alors de toute évidence, tu as été très tôt mature.

Avec les horaires à respecter et les textes à apprendre, ça responsabilise. Je n’ai pas eu de crise d’adolescence. J’ai toujours été sage. J’approche de la trentaine, et on dirait que c’est maintenant que je vis mon adolescence. Il peut m’arriver de me coucher à 3 h du matin... mais je ne suis pas la plus grande «party animal» sur terre!

Qu’as-tu comme passion en dehors du jeu?

Écrire et regarder des films. Partager avec les gens que j’aime, c’est ce qui me rend le plus heureuse: prendre un verre avec une amie, aller voir mon père. Je n’ai pas de difficulté à être seule et à apprécier le moment présent.

Quels sont les rêves que tu veux réaliser?

Il y a encore tellement de choses... J’apprécie la carrière que j’ai en ce moment et celle que j’ai eue par le passé. Les défis s’offrent à moi naturellement. La vie est bien faite. J’aimerais tout simplement que les choses se poursuivent...

Le Jeu, dès le lundi 10 septembre à 21 h, à TVA. Le film Avant qu'on explose, en salle le 1er mars 2019.