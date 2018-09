Le plus vieux navire de la Marine à Québec

Il est aussi vieux que le Bluenose qui figure sur les pièces de 10 cents, il a le cachet des plus beaux voiliers et son gouvernail semble sorti des films de Pirates des Caraïbes.

Le NCSM Oriole, le plus ancien de tous les navires de la flotte de la Marine royale canadienne, a amarré à Québec, vendredi, et il y restera jusqu’à lundi. Les visites, ouvertes au public, se terminent cependant samedi, à 16 h.

Mis à l’eau pour la première fois il y a 97 ans, le NCSM Oriole était à l’origine la propriété d’une riche famille de Toronto qui s’en servait pour le plaisir, dans les Grands Lacs, explique le commandant Drew Foran. La famille en fait don à l’armée après la Seconde Guerre mondiale, et le Oriole devient un bateau-école. C’est aujourd’hui le seul voilier de la Marine.

«De nos jours, la mission concerne moins l’entraînement et davantage les relations communautaires, afin de faire connaître la Marine et montrer cette partie de l’histoire de la Marine et du Canada», précise M. Foran.

Long de 30 mètres et haut de 32 mètres, le voilier n’a pas beaucoup changé depuis sa construction, même si on l’a doté de quelques équipements modernes. On se sert toujours des méthodes traditionnelles pour lui déployer les voiles.

Il s’agit d’une rare visite du navire que les gens de Québec ont pu admirer pour la première fois depuis les années 60, l'an dernier, lors de sa participation au Rendez-vous naval.