«Le prédateur»: le retour du chasseur

Trois décennies après le film culte, l’extraterrestre meurtrier revient sur Terre. C’est Brian Prince, spécialiste du parkour, qui a enfilé le costume iconique, ce qui ne s’est pas déroulé sans heurts.

C’est à l’invitation du directeur des effets spéciaux du long métrage «Le prédateur» que Brian Prince a envoyé une vidéo de démonstration de ses talents. «J’ai donné mon interprétation des mouvements que pouvait avoir une telle créature, a-t-il détaillé sur le plateau du film l’an dernier à un parterre de journalistes américains. J’ai mélangé des éléments de chasse et des éléments plus animaux à beaucoup de mes mouvements de parkour, comme des sauts et des roulades. Le lendemain, j’avais le rôle!»

Dans cette suite – celle du classique de John McTiernan sorti en 1987, pas d’une suite des films subséquents – réalisée par Shane Black (oui, celui-là même qui incarnait Rick Hawkins en 1987), le Yautja se mesure à de nouveaux adversaires humains. Mais, en 30 ans, il a considérablement évolué.

«Trente ans plus tard, c’est le même prédateur, mais il s’est amélioré. Le film n’est pas une réinvention ou une nouvelle version. Il fait partie de la même franchise, mais 30 ans plus tard. Car il y a des conséquences aux événements du premier long métrage; les prédateurs sont plus gros, plus méchants. Ce n’est pas le prédateur de papa!», a souligné John Davis, producteur du tout premier film et des suivants.

Un mélange d’effets

La technologie a évolué depuis 30 ans, mais le principe de création du prédateur est demeuré le même. Le costume de l’extraterrestre a été revu par Alec Gillis et Tom Woodruff, Jr., copropriétaires de la compagnie Amalgamated Dynamics qui avaient travaillé avec Stan Winston pour le film de 1987.

Selon Alec Gillis, «le prédateur fonctionne parce que son physique est dérivé d’une forme humaine. Nous avons débuté le processus par des plâtres, tout en essayant de ne pas faire un costume trop gros parce que les mouvements sont prioritaires. C’est le même principe avec son visage: nous utilisons l’humain en dessous comme base.»

L’humain, c’est Brian Prince, un spécialiste de parkour qui mesure 6 pieds et 9 pouces Une fois le costume du prédateur enfilé, il dépasse les 7 pieds!

Le jeune homme s’est immergé dans le rôle grâce à une technique très particulière. «J’ai écouté beaucoup de musique, a-t-il confié. J’ai toujours pu écouter une chanson et en extraire l’émotion. C’est ce que j’ai fait ici. J’ai une liste de lecture, sur mon téléphone, qui comprend énormément de musique de jeux vidéo. Les Foo Fighters aussi. C’est de la musique gonflée à bloc, en colère. J’ai appelé la liste ¨Destroy¨ (NDLR: ¨Détruire¨).»

«J’y ai mis beaucoup de pièces des jeux ¨God of War, le personnage ayant été une grande source d’inspiration pour moi. Il s’appelle Kratos, c’est un grand guerrier musclé. Il est très semblable au prédateur , donc je l’ai utilisé comme référence et comme inspiration.»

Le visage du prédateur, lui, est animé en Animatronics, un travail effectué par les marionnettistes (comme certains dinosaures dans la franchise «Parc jurassique») d’Amalgamated Dynamics.

«Nous étions trois à travailler sur le visage. Les mandibules sont extrêmement complexes. Comment un marionnettiste peut-il contrôler la mandibule supérieure alors qu’un autre actionne l’inférieure?», a dit Alec Gillis.

Et le processus est extrêmement complexe. En effet, Brian Prince se trouve dans un costume qui pèse pas moins de 50 livres. À elle seule, la tête en pèse 11! Comme l’a détaillé Tom Woodruff, Jr., qui a déjà enfilé certains costumes pour «Alien vs Prédateur», l’acteur porte toute la pression.

«Émotionnellement, c’est très dur. C’est dur parce qu’on a pris l’engagement de porter le costume. Et même si notre réflexe est de demander à ce qu’on enlève le masque le temps de prendre une pause et de respirer cinq minutes, on sait que toute la production s’arrête quand on va se reposer. C’est très difficile puisqu’on porte ce fardeau, ce poids et cette responsabilité.»

Les humains...

Shane Black, qui a demandé et obtenu un budget important pour le film, a souhaité aller plus loin que les codes habituels du genre.

«Nous n’avons jamais oublié le réalisme ni que le film est interdit aux moins de 17 ans. Donc, oui, les têtes volent. Nous avions carte blanche pour livrer un vrai long métrage d’aventures qui rassemble tout ce que nous aimons des films du genre, mais en plus gros. C’est un plat très complexe et très goûteux. Ce n’est pas une soupe au poulet et nouilles, c’est plus comme une bouillabaisse.»

Le groupe qui se mesurera au prédateur est mené par Quinn McKenna (Boyd Holbrook). Les autres sont tous d’anciens soldats souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique: Williams (Trevante Rhodes), Coyle (Keegan-Michael Key), Baxley (Thomas Jane), Lynch (Alfie Allen) et Nettles (Augusto Aguilera).

Ils sont accompagnés par Casey Brackett (Olivia Munn), une biologiste qui a déjà travaillé pour la CIA.

Lorsque les prédateurs ont commencé à venir sur Terre, le gouvernement américain a créé le projet Stargazer afin d’étudier les extra-terrestres capturés. Mais, lorsque Traeger (Sterling K. Brown) prend la tête des opérations, il privatise Stargazer afin de tirer profit des découvertes scientifiques.

«Le prédateur» déboule dans les salles de cinéma de la province dès le 14 septembre.