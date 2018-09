Maxime Dufour-Lapointe : du ski acrobatique à la médecine

Au début du mois d’août, Maxime Dufour-Lapointe annonçait qu’elle accrochait officiellement ses skis. Pendant que Chloé et Justine reprennent l’entraînement pour se préparer à dévaler les pentes, leur grande sœur de 29 ans prend un chemin différent: celui de l’université, puisqu’elle entame des études en médecine.

Maxime, vous avez pris votre retraite du sport professionnel. Avez-vous réfléchi longuement avant de vous décider?

Lorsqu’on est athlète, notre vie est réglée selon un cycle de quatre ans. Après les Jeux olympiques de Sotchi, en 2014, j’ai évalué la possibilité de passer à autre chose, mais je n’étais pas prête. M’entraîner et voyager avec mes soeurs, c’était du gros bonheur pour moi. Ces quatre autres belles années, je les ai savourées pleinement, et je me suis rendue au bout de mon potentiel dans le sport. Aujourd’hui, à 29 ans, je suis prête pour la suite.

Cela dit, vous avez pris un moment de recul avant d’annoncer officiellement votre retraite...

J’ai été acceptée en médecine à l’Université de Montréal, en mai dernier. Tout de suite, mes parents et mes sœurs désiraient organiser un «party», parce qu’on aime célébrer chez les Dufour-Lapointe! (rires) Mais chaque fois qu’on essayait de planifier cette soirée, mon coeur battait très fort dans ma poitrine.

Que ressentiez-vous?

J’ai passé 12 années au sein de l’équipe nationale de ski acrobatique; ça représente le tiers de ma vie! Alors que je traversais une tornade d’émotions, j’ai reçu une invitation pour représenter le Comité olympique canadien, dans le cadre d’une session à l’Académie internationale olympique, à Olympie, en Grèce, l’endroit même où le mouvement olympique est né!

Diriez-vous que ce séjour était un peu comme une transition vers votre nouvelle vie?

Exactement! J’en ai profité pour prendre des vacances dans les Îles grecques. C’est là-bas que j’ai commencé à passer en revue mes anciennes photos, dans le but de me créer un album «retraite». Sur le «ferry» m’amenant sur l’île de Santorin, j’ai pleuré ma vie! Puis, de retour au Québec, j’étais sereine, j’avais le coeur en paix, et j’étais prête à faire de ma retraite une célébration.

Étudier en médecine a-t-il toujours été votre plan B?

En fait, la médecine a toujours été mon plan A! Lorsque j’étais au secondaire, je me voyais déjà étudier en médecine. Mes soeurs et moi sommes porte-paroles du Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées. Chaque fois que j’ai eu l’occasion de visiter l’hôpital, je me sentais dans mon élément. J’ai aussi fait de l’observation auprès d’un médecin toute une journée à l’urgence, et j’ai vraiment «tripé»! Ça m’a confirmé que ce domaine était pour moi. Je viens de commencer mes études.

Il s’agit de tout un changement de vie!

Mon quotidien change drastiquement: je n’ai plus de «coach», plus d’horaire d’entraînement, plus de coéquipier, et je serai moins souvent avec Chloé et Justine. Nous serons toujours soeurs, mais notre relation va se transformer, inévitablement. C’est un peu déroutant par moments, mais en même temps excitant, puisque j’entame un nouveau chapitre de ma vie, et mes soeurs m’appuient à 100 % là-dedans.

Allez-vous continuer à faire du ski?

Oui, je vais continuer à en faire, mais pour le plaisir, la fin de semaine, car au Québec il faut bien profiter de l’hiver! J’adore aussi l’eau. Quand nous étions enfants, nos parents possédaient un voilier. Quand ils l’ont vendu, nous passions nos vacances au bord de la mer, à Ocean City. C’est là que mes soeurs et moi avons découvert le surf.

Vous êtes aussi une adepte de l’équitation, n’est-ce pas?

Oui, j’ai suivi des cours quand j’étais enfant, puis le ski a pris une grande place dans ma vie, donc j’ai mis l’équitation de côté. Il y a quelques années, j’ai renoué avec les chevaux, tout d’abord avec l’équitation western, et plus récemment avec des cours d’équitation classique. D’ailleurs, sur l’île de Santorin, j’ai galopé sur la plage, entourée par le paysage volcanique: un moment magique!

Pensez-vous que vous ressentirez un petit pincement au coeur lorsque vos sœurs prendront le chemin du camp d’entraînement en Australie?

Ça me manquera de ne plus être avec elles, mais je ne les envierai pas. Il faut dire que Chloé et Justine suivent un nouveau programme d’entraînement, particulièrement intense. (rires) Je suis fière de mon parcours. À travers le sport de haut niveau, j’ai développé des habiletés comme la discipline, la persévérance, le travail d’équipe, la gestion des émotions. Ce beau bagage d’athlète, j’ai l’intention de le mettre au service de mes études en médecine.

Pour en savoir plus sur le Défi-Jeunesse Sainte-Justine des écoles privées, dont les trois sœurs Dufour-Lapointe sont porte-paroles, allez à fondationstejustine.org.