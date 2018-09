Cardi B lance une chaussure à Nicki Minaj

Une vive altercation, dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux, a opposé vendredi soir les chanteuses américaines Nicki Minaj et Cardi B en marge de la Fashion Week à New York.

Dans des vidéos publiées sur Twitter notamment, on peut voir les deux femmes séparées par des agents de sécurité et la star de hip-hop Cardi B abreuver sa rivale d'injures avant de lui lancer une chaussure.

Sur une photo prise après la querelle, Cardi B arbore une bosse au-dessus de l'oeil.

Les raisons de la dispute n'étaient pas encore claires, mais selon le site spécialisé TMZ, Cardi B, 25 ans, avait d'abord approché Nicki Minaj, 35 ans, pour lui parler «des mensonges qu'elle propage».

Dans un texte publié sur instagram, Cardi B, sans mentionner Nicki Minaj, a ensuite évoqué des commentaires sur la façon dont elle éduque la petite fille qu'elle a eue en juillet avec le rappeur Offset.

«Je t'ai laissée dire des horreurs sur moi (...) mais quand tu parles de mon enfant, quand tu choisis de liker des commentaires sur moi en tant que mère, quand tu fais des commentaires sur ma capacité à prendre soin de ma fille, alors rien ne va plus», a-t-elle écrit.

Voir cette publication sur Instagram PERIOD. Une publication partagée par CARDIVENOM (@iamcardib) le 7 Sept. 2018 à 9 :21 PDT

Cardi B a acquis une énorme notoriété dans l'univers musical américain depuis le succès de sa chanson Bodak Yellow, sortie l'année dernière, qui fait écho à son ancienne vie de strip-teaseuse pour parvenir à joindre les deux bouts.

Née à Trinidad et élevée à New York, Nicki Minaj est elle l'une des artistes les plus influentes de la planète hip-hop.