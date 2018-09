Pas de ruée pour l’achat de billets pour les matchs des Canadiens

La première journée de la vente de billets pour les parties des Canadiens de Montréal a suscité samedi peu d’enthousiasme chez les partisans, à tel point que des centaines de places étaient encore libres en soirée.

À 18 h 30, soit six heures après la mise en vente, seules les rencontres de début de saison contre les Penguins de Pittsburgh et les Bruins de Boston affichaient complet ou presque.

Pour le reste des matchs, un large choix de billets restaient en vente, essentiellement dans les sections hautes du Centre Bell.

Ce coup d’envoi discret ne surprenait pas le spécialiste du marketing sportif Jean Gosselin.

«Force est d’admettre que depuis quelques saisons cela ne va pas très bien du côté des Canadiens. Cela ne donne pas le goût d’investir maintenant pour acheter des billets pour une équipe dont on ne sait pas encore de quoi elle aura l’air puisque le camp d’entraînement n’est pas commencé encore», indiquait l’expert.

«Si on remonte à il y a cinq ou six ans, on avait parfois du mal à trouver des billets tant la demande était grande. En même temps, à l’ouverture du Centre Molson [en 1996], on avait de la difficulté à écouler les places. Cette problématique est relativement cyclique», ajoutait-il.

Morosité

Symbole de la morosité qui entoure en ce moment le club, la boutique des Canadiens située dans le Centre Bell était quasi déserte, samedi.

Comme de nombreux partisans, Brice, un trentenaire croisé dans les allées du magasin, ne s’était pas précipité pour acheter des billets.

«La dernière saison n’a pas été dingue et avec les échanges qu’ils ont faits, ce n’est pas sûr qu’ils vont décoller. Je vais essayer d’aller les voir une fois cette année, mais je trouve que c’est quand même assez cher», expliquait l’homme qui précisait ne pas vouloir débourser plus d’une cinquantaine de dollars pour un match.

À l’image de Brice, de nombreux fans déçus par la dernière saison des Canadiens n’ont pas obtenu cet été les signaux de reprise qu’ils espéraient.

«Une équipe qui peut donner espoir de gagner n’a pas trop de problèmes [à vendre ses billets], expliquait Jean Gosselin. Dans le cas des Canadiens, malheureusement, l’espoir n’est pas là.»

Évolution

L’expert pense toutefois que la situation pourrait évoluer rapidement.

«Si les Canadiens en gagnent cinq sur sept en début de saison, on va commencer à préparer le défilé de la coupe Stanley, plaisantait M. Gosselin. L’amateur des Canadiens est un peu schizophrène à cet égard-là et change vite d’idée.»

Interrogée par Le Journal de Montréal, la direction du club n’était pas en mesure samedi de dire combien de billets avaient été vendus en après-midi. Elle s’est limitée à préciser qu’environ 4000 places avaient été mises en vente pour chaque rencontre et qu’aucune augmentation de prix n’avait eu lieu cette année.