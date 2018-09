Pierre-Paul Alain, aidant naturel pour ses deux parents malades

Pierre-Paul Alain n’imaginait certes pas qu’à l’aube de la trentaine il arpenterait les couloirs d’hôpitaux et de CHSLD pour l’amour de ses parents. Le comédien qu’on a adoré dans «Destinées» nous raconte la situation familiale difficile dans laquelle il est plongé.

Pierre-Paul, vous vivez une situation familiale difficile... Qu’arrive-t-il exactement à votre mère?

À 64 ans, ma mère est atteinte d’une maladie dégénérative grave appelée atrophie multisystématisée, qui est de la famille du Parkinson. Assez rapidement, tout son corps se fige. Alors que l’an dernier elle marchait toujours, elle est maintenant confinée à un fauteuil. Elle ne mange plus seule depuis deux mois et a de plus en plus de difficulté à parler. Le pire dans tout ça, c’est que c’est extrêmement souffrant et qu’elle est consciente de tout, de A à Z. Son esprit est pris dans ce corps qui fonctionne de moins en moins bien.

Quand avez-vous constaté que quelque chose n’allait pas chez elle?

Elle s’est d’abord mise à faire de l’hypotension; alors, quand elle se levait, elle perdait connaissance. La situation était si grave que je l’obligeais à porter un casque à la maison.

Comment vivez-vous cette situation?

Je passe le plus de temps possible avec elle et je fais le suivi de tous ses rendez-vous et médicaments. À chaque visite de spécialistes, je prends des notes — je suis devenu en quelque sorte un expert de la médication. C’est important de le faire, car souvent l’information ne suit pas d’un service à l’autre. Je suis présent pour elle comme un parent le serait pour son enfant, mais j’essaie quand même de garder notre relation mère-fils intacte, par respect pour elle.

Comment arrivez-vous à garder ce lien précieux?

J’essaie de ne pas toujours lui parler de sa maladie et de ses malaises. Je me confie à elle sur mon métier et j’attends ses conseils. Une seule fois, je lui ai avoué comment il était difficile pour moi de la voir ainsi, mais je ne veux surtout pas qu’elle croie que je trouve ça lourd de m’occuper d’elle. Au contraire, c’est tout à fait naturel, elle m’a tant donné!

Quel genre de mère a-t-elle été pour vous?

Tous ceux qui la connaissent pourraient décrire Lucie comme la femme la plus généreuse au monde. Elle faisait beaucoup de bénévolat. Elle aidait les nouveaux immigrants à se vêtir et leur confectionnait des paniers de Noël. Elle se dévouait complètement à la réalisation de mon rêve de devenir acteur. De 9 à 16 ans, j’ai dû faire 150 auditions avant d’obtenir un rôle significatif. Chaque fois, elle prenait congé et m’accompagnait de Québec à Montréal. C’est grâce à elle si je fais ce métier-là.

Et votre père, peut-il vous aider?

La situation est doublement difficile dans la famille puisque, à 62 ans, mon père a reçu un diagnostic d’Alzheimer précoce. Après qu’on lui eut retiré la prostate à la suite d’un cancer, il a fait un délirium postopératoire de plusieurs semaines qui l’a fait replonger en 1954. Depuis, il est revenu à lui, mais son esprit se dégrade.

Où vit-il maintenant?

Nous lui avons trouvé, avec la collaboration de sa famille, un appartement dans un quartier où il a déjà vécu et où il a des repères. Il a la visite d’une infirmière tous les jours et d’un aidant deux fois par semaine.

Votre soeur Véronique et vous essayez de mettre la main sur une fourgonnette adaptée. Pourquoi?

Nous sommes présentement dépendants du système de transport adapté, qui est certes une bonne ressource, mais qui n’est pas aussi disponible qu’on le voudrait. Pour une activité de deux heures avec ma mère ou mon père, il faut compter un autre deux heures de plus pour le transport. C’est énorme pour ma mère de penser qu’elle doit se retenir tout ce temps, puisque sa maladie cause de l’incontinence. C’est dur pour elle, qui est si digne. Aussi, il est quasiment impossible de coordonner les transports de nos deux parents pour une activité. Ils sont ensemble depuis 35 ans et ils veulent faire des activités de couple. L’autre jour, ils ont pris le transport adapté chacun de leur côté, mais mon père est arrivé avec 45 minutes de retard, ce qui a fait que ma mère a dû l’attendre tout ce temps seule, au soleil, dans le Vieux-Port de Québec. Elle aurait pu s’étouffer et mourir.

C’est pour cela que vous avez lancé une campagne Go Fund Me afin d’amasser des dons qui serviront à l’achat de cette fourgonnette.

Ça prend de l’humilité pour demander de l’argent comme ça, mais mes parents ont tant fait pour nous qu’il faut avoir le courage de le faire. J’avais peur que les gens disent: «C’est un comédien, il est riche, qu’il en achète une.» Mais ce n’est pas tout à fait le cas. Je travaille peu comme acteur ces temps-ci et je passe beaucoup de temps avec mes parents. Heureusement, la réponse des gens est très bonne, et plusieurs personnes nous encouragent. Les jours de ma mère sont comptés, alors, nous voulons profiter de chaque moment qu’il nous reste avec elle.

Vous avez même prévu de redonner la fourgonnette à l’organisme Tous pour un rêve, de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec après le décès de votre mère.

Cet organisme peu connu réalise les rêves de personnes malades comme ma mère. Quatre paramédicaux lui ont permis de faire une virée gourmande avec nous dans Charlevoix. Ils l’ont aussi amenée se baigner au Centre François-Charron, avec une kinésiologue. Pour ma mère, qui a toujours dit que l’eau était sa liberté, c’était un vrai bonheur. Et ça m’a permis de la prendre dans mes bras pour la première fois en un an.

Si ce n’était de la maladie de vos parents, déménageriez-vous de Québec à Montréal?

Sûrement. Le métier de comédien en est un de contacts, mais je ne passerais pas à côté de l’accompagnement de mes parents. De plus, dès qu’il y a une audition, j’embarque dans la voiture et je pars vers Montréal. Je sais que c’est ce que ma mère veut. Elle qui a tant souhaité me voir heureux, ce serait une belle nouvelle pour elle d’apprendre que j’ai décroché un nouveau rôle.

Pour aider Pierre-Paul et sa famille, rendez-vous au gofundme.com/pour-lucie.