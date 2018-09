QS promet une assurance dentaire pour tous

Québec solidaire s’est engagé à nouveau, samedi, à offrir une assurance dentaire universelle à tous les Québécois dès son premier mandat, une promesse de 950 millions $ par an.

S’il est mené au pouvoir, le parti de gauche promet que son plan couvrira l'ensemble des soins dentaires pour les personnes de moins de 18 ans et les bénéficiaires de l'aide sociale. Pour les adultes, les nettoyages et les soins préventifs seront remboursés à 80 % et les soins curatifs seront remboursés à 60 %. Les traitements esthétiques ne seront cependant pas remboursés.

Présentement, les soins dentaires ne sont gratuits que pour les enfants de moins de 10 ans et pour les prestataires d’une aide de dernier recours.

«L’assurance dentaire est l'une de nos idées les plus populaires pour une bonne raison: elle parle aux gens d'une réalité qu'ils connaissent trop bien. On a mis le doigt sur un gros bobo», a indiqué Manon Massé, par communiqué, samedi.

Un gouvernement Massé s’engagerait également à réformer le code de profession pour donner plus d’autonomie aux hygiénistes dentaires. Ces professionnels seraient formés spécifiquement pour poser des actes préventifs, a expliqué QS.

Québec solidaire avait déjà procédé à cette annonce en mars dernier.