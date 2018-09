Soins de santé pour les citoyens en région: on peut faire mieux, reconnaît Couillard

Le premier ministre sortant Philippe Couillard reconnaît que le Québec peut faire mieux pour faciliter la vie des patients des régions qui doivent se faire soigner loin de leur domicile.

«Cette question des coûts de déplacements pour les familles, moi j’y suis très sensible. Même si on a déjà fait des progrès, je pense qu’on peut faire encore mieux», a reconnu M. Couillard, lors d’un point de presse sur le coût des stationnements des hôpitaux, à Laval, samedi.

«Il faut être le plus possible égaux devant la maladie», a-t-il également expliqué, sans toutefois prendre d’engagements formels.

Dans son édition du samedi, le «Journal de Québec»

dressait le portrait de plusieurs citoyens qui doivent recevoir des soins essentiels à des centaines de kilomètres de leur domicile

, plusieurs fois par semaine. Une situation qui, bien entendu, a un impact important sur le portefeuille de ces patients qui vivent déjà une épreuve difficile.

Assurant être «sensible» à la situation, M. Couillard a souligné que son gouvernement a déjà amélioré les critères de remboursement pour le transport à l’hôpital.

«Chez moi, à Saint-Félicien et Roberval [au Saguenay-Lac-Saint-Jean], personne ne s’attend à ce qu’on ait de la radiothérapie, puis des soins cardiaques. Donc, il y aura toujours nécessité de se déplacer dans les grands centres pour les soins spécialisés», a-t-il tenu à préciser.

Barrette attaqué

Pour leur part, les deux partis d’opposition ont accusé le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, d’avoir aggravé la situation par la «centralisation» des services.

Le chef péquiste Jean-François Lisée a notamment déploré que «le pouvoir de planification soit passé de la localité, c’est-à-dire de l’hôpital, au CISSS, au CIUSS et au bureau du ministre».

«On ne va pas éliminer tous les problèmes, mais on va réduire ce problème-là en redonnant le pouvoir de gestion et de planification au niveau de l’hôpital», a dit M. Lisée.

«Il y a une partie [du problème] qui est reliée à l’immense centralisation du Dr Barrette», a lui aussi fait remarquer le chef caquiste François Legault.

«Il y a aussi une partie qu'il ne sera jamais possible d’offrir dans chacune des régions et, à ce moment-là, oui, il faut regarder comment on est capable de bonifier le remboursement des transports. On pourrait le bonifier», a-t-il ajouté.

Avec Marc-André Gagnon, Geneviève Lajoie et Charles Lecavalier