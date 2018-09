Une appendicite tourne au cauchemar

Même lorsque les services de santé sont disponibles en région, le manque de ressources peut avoir de lourdes conséquences. Une dame du Témiscamingue l’a appris à ses dépens.

Deborah Ray, 61 ans, est entrée à l’urgence le 30 août 2017 avec une appendicite, et est ressortie de l’hôpital un mois et demi plus tard après cinq opérations et des séjours aux soins intensifs. Elle a été trimballée aux quatre coins de l’Abitibi-Témiscamingue, parfois pour rien. Tout cela aurait pu être évité si elle avait subi une intervention dans un plus grand hôpital.

À LIRE ÉGALEMENT

S'endetter pour se faire soigner au Québec

La femme de Duhamel-Ouest au Témiscamingue a été opérée pour une appendicite par un «chirurgien volant», le Dr Pierre Barrette, qui en était à sa dernière journée de garde à Ville-Marie.

Or, selon ses justifications fournies dans l’analyse de la plainte logée contre lui, il n’avait pas pu obtenir un deuxième avis lorsqu’il a découvert deux masses dans le ventre de Mme Ray, parce qu’il était seul en poste. Il a alors pris la décision, sans le consentement de la patiente, de les retirer. C’est pourtant proscrit lors d’une appendicectomie, en raison du risque d’infection.

«Si je dois subir une autre intervention majeure, je ne prendrai plus jamais le risque de rester ici [à Ville-Marie]», affirme la dame de Duhamel-Ouest.

Plus complexe

Une dizaine de jours plus tard, le cas de Mme Ray devenait plus complexe. Au point où son médecin de famille a suggéré de la transférer à Montréal. Mais le chirurgien permanent basé à Ville-Marie, de garde à ce moment, l’a convaincue de refuser. Il lui aurait dit qu’elle s’ennuierait à Montréal.

«Je me sentais vulnérable, ses commentaires m’ont fait peur, évoque-t-elle. Mais à Montréal j’aurais été suivie dans un seul établissement par une équipe compétente. Ici, j’ai été trimballée entre Ville-Marie, Rouyn-Noranda et Amos à plusieurs reprises. Je me sentais prise en otage, comme un cobaye sur qui on fait des expériences», relate-t-elle.

Ses déboires ont atteint un point culminant le jour où elle s’est retrouvée avec un problème respiratoire à cause de la présence d’eau sur les poumons. Mme Ray a été expédiée en ambulance à l’hôpital de Rouyn-Noranda par le chirurgien de garde à Ville-Marie. Et ce, même si l’anesthésiste à Rouyn-Noranda avait prévenu qu’elle ne sentait pas à l’aise pour installer le drain thoracique demandé.

Voyage en blanc

Elle recommandait plutôt d’attendre au lendemain, car l’anesthésiste qui arriverait à Ville-Marie était familier avec ce type d’intervention. Mme Ray a tout de même été forcée de faire ce voyage de 256 km aller-retour sans que l’opération prescrite soit complétée.

Aujourd’hui, Mme Ray ressent encore les séquelles physiques de cette intervention qui a mal tourné. Mais les plaies émotives et psychologiques sont encore vives et difficiles à panser.

«Je fais un suivi avec un intervenant, confie-t-elle. J’exprime beaucoup de colère, de rage. Ce n’est vraiment pas facile de ressentir de telles choses.»