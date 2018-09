Unir sa destinée au Festival de Saint-Tite

Le Festival western de Saint-Tite est un incontournable pour des milliers de familles. Pourtant, la plus grande attraction western de l'est du Canada demeure une fascination. Chaque année, ils sont des centaines à s'initier à la culture country et à découvrir cette ambiance unique.

Des gens viennent de partout pour vivre l’expérience. Depuis 51 ans, le festival a fait sa renommée avec ses rodéos professionnels et ses spectacles d'envergure. Et le dépaysement charme les festivaliers.

Des cowboys se sont même permis une attaque d’un train de passagers VIA Rail. Des passagers se sont fait détrousser pour la bonne cause. Les sous amassés iront à Centraide. «On a même plumé un policier. Imaginez-vous donc!», rigole l’un des cowboys.

Chaque année, un couple se marie durant le Festival western de Saint-Tite. Cette fois, tourtereaux viennent de Blainville dans les Laurentides.

«On trippe sur la musique country. On trippe sur Saint-Tite. Ça fait 11 ans qu'on vient à Saint-Tite. C'est notre 11e année. Pour nous, c'est magique», explique Nathalie Genest qui a uni sa destinée à Marc Bazinet.