«We the Animals» ou la liberté de la différence

Trois frères qui jouent sous leurs couvertures. Une mère (Sheila Vand) ouvrière dans une usine d’embouteillage. Un père (Raul Castillo, utilisé beaucoup plus judicieusement que dans l'excellente série «Looking») veilleur de nuit. La flamme de la passion parentale. Le feu aussi lorsque viennent les cris et les coups.

Le rythme naturel et organique de «We the Animals», soutenu par les compositions de Nick Zammuto, fait penser, au début, à du Terrence Malik. La voix hors-champ de Jonah (Evan Rosado, magnifique), 10 ans, rythme la poésie, parfois violente, des images du réalisateur Jeremiah Zagar. Lorsque les dialogues arrivent, ils soutiennent la description de cette vie quotidienne vue à travers les yeux du cadet de la famille.

Un lac. Les leçons de natation du père. Le plongeon de l’enfant dans l’eau. Un long cri silencieux dans la rivière. Les dessins de Jonah qui explosent en rouge et noir, qui racontent la violence. Celle qui naît du dénuement, de la douleur. Les associations fluides. Un voisin blond, beau, plus âgé, qui fait rêver. Qui regarde de la «soft porn».

Le fossé qui grandit entre le garçon et ses frères Manny (Isaiah Kristian) et Joel (Josiah Gabriel). Jonah se fait voyeur de sa propre vie. De sa famille. Du dysfonctionnement. Qu’il absorbe, intègre et désintègre avec ses mots et ses dessins.

Arrive alors l’aveu d’impuissance du père. Qu’il n’échappera pas à cette poisse qui lui colle à la peau. À celle qui lui fait perdre son emploi. Encore. Puis son camion, une fois de plus. Qui colle à la peau de sa femme, qui colle à la peau de ses enfants qui ne s’en sortiront pas. Du trou creusé dans le jardin, symbole d’une révolte inutile contre cette fatalité.

Les courses dans la neige. Le rêve d’un départ avec le voisin. D’un ailleurs illusoire. Jonah le sait. Un baiser. Il affronte, provoque. Le clash. Et ce cri qu’il libère enfin.

Remarquablement adapté du roman de Justin Torres par Jeremiah Zagar et son coscénariste Dan Kitrosser, «We the Animals» est d’une poésie peu commune. C’est surtout une œuvre puissante sur la liberté que procure l’acceptation pleine et entière de sa différence.

Note: 4,5 sur 5