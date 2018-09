Yes Mccan prend son envol

Après avoir évolué pendant huit ans au sein de la formation Dead Obies, le rappeur Yes Mccan, dont le vrai nom est Jean-François Ruel, fait cavalier seul depuis mai. De retour en musique avec un premier album solo intitulé «OUI (tout, tout, tout, toutttte)», l’artiste nous parle de sa démarche et de ses projets.

On peut dire qu’en 2018, un vent de changement a soufflé sur la vie de Yes Mccan. Jonglant depuis un an entre le jeu et la musique, l’artiste, dont le pseudonyme fait référence au pianiste américain Les McCann, a annoncé en mai dernier qu’il quittait le groupe Dead Obies, au sein duquel il évoluait depuis ses débuts, pour se consacrer à la réalisation d’un premier album solo qui sort ces jours-ci.

«Quitter les Dead Obies a été une décision dure et intense à prendre. Je me voyais difficilement quitter mes partenaires, avec qui j’ai tout appris et tout fait. On s’est toujours soutenus pendant les huit dernières années, et ils ont compris que la chose à faire pour moi était de partir de mon bord. Je me considère chanceux d’avoir pu développer avec eux une si belle amitié et des rapports fraternels aussi forts. Je suis content de voir que, malgré mon départ, le collectif Dead Obies continue d’exister.»

La formation travaille d’ailleurs sur un troisième album à venir.

Suivre son instinct

Heureux de voler désormais de ses propres ailes, Yes Mccan ne cache pas avoir récemment fait plusieurs changements dans sa vie. «Un de mes amis m’a dit que mon signe astrologique chinois ainsi que mon ascendant étaient le Serpent. Tout comme le Serpent, j’ai besoin de changer de peau et d’amorcer de nouveaux cycles. Dans la dernière année, j’ai arrêté de boire et j’ai changé mes mauvaises habitudes de vie. Je voulais exprimer ces changements aussi dans ma musique.»

L’artiste a ainsi pris la décision de suivre son instinct dans la réalisation de son premier album solo qu’il a créé en compagnie des «beatmakers» Yen Dough et Ruffsound. «Durant la période de création, j’ai décidé de ne pas faire appel à la partie cartésienne de mon cerveau, mais plutôt à la force vitale qu’il y a en moi. Les choses se sont faites d’elles-mêmes. J’avais besoin de me libérer de mes responsabilités et j’ai entrepris ce projet dans une optique surréaliste. Par exemple, le titre ‘‘OUI (tout, tout, tout, toutttte)’’ est venu de mon subconscient. À un moment donné, j’ai trouvé que ce serait ça, le titre de l’album. C’est en suivant cette même démarche que j’ai créé les chansons de l’album.»

À noter que l’album inclut les pièces «Désirée» et «Forêts», de Yes Mccan, qui faisaient partie de la bande sonore de «Fugueuse».

L’après-«Fugueuse»

Par ailleurs, après avoir marqué le grand public en interprétant le rôle d’un dangereux proxénète prénommé Damien dans la série «Fugueuse», présentée à TVA, Yes Mccan espère qu’il aura l’occasion de jouer à nouveau dans les années à venir.

«Avec la création de l’album, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour passer des auditions. Je travaille aussi à gérer ma vie personnelle et j’ai emménagé récemment dans un nouvel appartement. Je veux toutefois renouer rapidement avec le métier de comédien. J’aime beaucoup jouer.»

Le jeune homme de 28 ans ignore toutefois si Damien sera de retour dans la suite de «Fugueuse», dont le scénario est actuellement en écriture.

«Je ne peux rien confirmer, mais des rumeurs laissent entendre qu’il pourrait revenir. On verra bien.»

D’ici là, Yes Mccan profitera des prochains mois pour sillonner les routes de la province avec les chansons de son album.

«J’ai 20 concerts à venir d’ici la fin de l’année. J’ai très hâte de présenter mes chansons sur scène. La tournée a commencé le 31 août à Rouyn, le jour même de la sortie de l’album.»

L’album «OUI (tout, tout, tout, toutttte)» est offert sur les plateformes de téléchargement. Pour en savoir plus sur les dates de tournée de Yes Mccan, visitez la page Facebook de l’artiste.