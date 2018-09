Des Autochtones doivent déménager pour survivre

Des Autochtones qui vivent dans de petites réserves isolées doivent parfois déménager loin de chez eux pour survivre.

Marie-Louise Niquay, 68 ans, a quitté Manawan pour déménager à Joliette, à 200 km de chez elle, il y a sept ans.

Elle doit recevoir des soins de dialyse en raison de problèmes aux reins. Il était impensable pour elle de se rendre à Joliette trois fois par semaine pour faire filtrer son sang.

Mme Niquay explique que déménager dans une ville qu’elle avait toujours perçue comme réfractaire aux Autochtones a été difficile pour elle. Mais par-dessus tout, ce sont les difficultés financières qui l’ont menée au point de penser en finir avec la vie.

«En quittant la réserve, j’avais l’impression de ne plus être considérée comme une Indienne. Tout à coup, les lois que je connaissais ne s’appliquaient plus. Je me demandais à quoi j’avais droit et quelles démarches je devais faire, et personne n’était capable de me répondre», raconte-t-elle.

Cesser les traitements

Soudainement, les médicaments qu’elle prenait n’ont plus été couverts par Santé Canada. Une dépense de 200 $ par mois.

En plus des frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux trois fois par semaine, Marie-Louise Niquay devait aussi assumer les frais d’un appartement plus cher que son logement de Manawan.

«La maladie et la pauvreté sont tombées sur moi. J’étais découragée au point de penser cesser les traitements. Si on arrête ça, c’est la mort», pointe la dame.

«C’est certainement très difficile de devoir se déraciner et se débrouiller dans des procédures administratives nouvelles, quand on est malade en plus», reconnaît Marie-Ève Cournoyer, de Services aux Autochtones Canada.

Pourtant, explique-t-elle, les Autochtones ne perdent pas leur statut d’Indien en déménageant hors de leur réserve.

«Au bout de trois mois, certains frais de santé ne sont plus acquittés par Santé Canada. Il faut alors qu’ils s’inscrivent à la RAMQ afin que le gouvernement du Québec les prenne en charge, comme n’importe quel Québécois.»

Aide financière

Richard Moar, lui aussi de Manawan, a perdu sa conjointe Colette Ottawa, décédée ce printemps des suites de son insuffisance rénale après huit ans de dialyse.

Au fil des ans, ils ont vu des amis mettre fin volontairement à leurs traitements de dialyse pour se laisser mourir.

Pour soutenir ceux qui doivent traverser cette épreuve et les aider financièrement, ils ont créé il y a six ans la Marche Motetan Mamo, qui se déroule sur 200 km entre Joliette et Manawan.

«Ça nous a surtout permis de créer un dialogue entre Autochtones et non-Autochtones. Ç’a généré beaucoup d’amitié et de soutien pour nos malades», témoigne M. Moar.