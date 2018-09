Deux sorties culturelles par année pour chaque élève, promet la CAQ

Les élèves d’âge préscolaire, primaire et secondaire pourront participer à deux sorties culturelles par année si la CAQ prend le pouvoir, promet François Legault.

La mesure proposée par la Coalition coûtera 25 millions $ et s’ajoutera à la politique culturelle du gouvernement du Québec. Les budgets proviendront du ministère de l’Éducation et seront transmis directement aux écoles. Les directions et les enseignants « auront toute l’autonomie nécessaire» pour choisir et organiser les sorties culturelles, qui seront offertes gratuitement aux élèves.

La CAQ veut ainsi «encourager la création artistique de langue française» et «amener nos enfants à aimer la lecture, la musique, pour les intéresser à nos artistes et à leurs créations».

Le parti reconnaît que la politique culturelle présentée par le gouvernement libéral prévoit déjà des sommes supplémentaires pour améliorer l’offre de sorties culturelles dans le parcours scolaire, mais estime qu’elles sont trop diluées puisqu’elles sont destinées aux enfants en garderie jusqu’aux adultes à l’Université.

Le 5 septembre, le Devoir rapportait que les ministères de l’Éducation (MEES) et de la Culture (MCC) mettaient en place un financement de 9,5 millions de dollars pour les sorties éducatives culturelles. La CAQ affirme que son 25 millions $ s’y additionnera.

La CAQ promet aussi d’ajouter 5 millions $ au budget d’achat de livre des bibliothèques scolaires, qui est présentement de 20 millions $.