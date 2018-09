Ils ont sauvé la vie d’une dame grâce à leur sang-froid

Une dame dans la cinquantaine atteinte de sclérose en plaques doit la vie à deux jeunes sauveteurs de Saint-Hyacinthe qui ont tout mis en œuvre pour la réanimer alors qu’elle menaçait de manquer d’air.

Un cours d’aquaforme pour personnes atteintes de cette maladie du système nerveux aurait pu se terminer de triste façon sans l’intervention salutaire d’Alexandre Boucher, 24 ans, et de sa collègue Élisabeth Plouffe, 26 ans.

Respectivement superviseur et responsable aquatique, les deux jeunes sauveteurs ne pouvaient se douter qu’ils changeraient la vie d’une femme dans une piscine intérieure de Saint-Hyacinthe, un soir d’octobre 2017.

«Elle manquait d’air»

Tout s’est déroulé très vite, même si les deux ont toujours du mal à se souvenir de la durée complète de l’opération de réanimation.

Pendant le cours, une dame s’est soudainement mise à éprouver un malaise, raconte Élisabeth. Pour ne pas perturber le déroulement de l’activité, son collègue, Alexandre Boucher, qui ne travaillait pas avec le groupe, l’a prise en charge et l’a amenée dans le vestiaire en attendant l’arrivée d’une ambulance.

«Alors que j’étais au téléphone avec la répartitrice, elle m’a dit qu’elle manquait d’air. Ç’a tout de suite sonné une cloche dans mon esprit, car le système respiratoire, c’est primordial», explique-t-il.

Yeux révulsés

Il se souvient que la dame s’est mise à avoir les yeux révulsés puis, quelques instants plus tard, elle perdait connaissance.

«Elle ne respirait plus, mais j’avais un pouls. J’ai appelé Élisabeth et on s’est mis à faire des manœuvres de réanimation», précise-t-il.

C’est alors qu’ils ont enfin pu mettre en œuvre les nombreuses heures de formation accumulées au fil des années. En massant sur le thorax de la dame, Alexandre a senti qu’elle revenait à la vie.

«Elle a poussé un grand râle. Je voyais qu’elle revenait petit à petit, mais elle retombait tout de suite. Ç’a été comme ça jusqu’à l’arrivée des ambulanciers qui ont pu la brancher sur un respirateur», se souvient-il.

Retrouvailles émotives

Encore aujourd’hui, chaque rencontre avec celle qui leur doit la vie est toujours émotive. «Elle était venue nous porter du chocolat à la piscine, elle était vraiment reconnaissante. Comme je suis pas mal émotif, la première fois j’ai braillé en la voyant», se remémore Alexandre Boucher.

«C’est le jour que j’attendais, de pouvoir mettre ça en pratique. Je connaissais mes affaires. Je ressors de là confiant de ce que je suis capable de faire», témoigne-t-il.

À l’occasion du Forum annuel de la Société de sauvetage, le sang-froid d’Alexandre Boucher et d’Élisabeth Plouffe a été souligné samedi soir par une «citation en sauvetage», une forme de reconnaissance pour un acte de bravoure.