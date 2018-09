Les sœurs Kardashian-Jenner ont un secret

Vous pensiez tout savoir sur la famille Kardashian-Jenner ? Eh bien détrompez-vous.

Malgré l’omniprésence des caméras pour leur téléréalité L’Incroyable famille Kardashian et celle des paparazzi en dehors des temps de tournage, elles arrivent à se préserver une vie privée, et ce, grâce aux messageries de groupe.

C’est en effet ce qu’a révélé Kendall Jenner sur le plateau du Tonight Show Starring Jimmy Fallon, même si cela peut créer quelques tensions.

«Nous avons des groupes de discussion pour la famille. Et il y en a quelques-uns parce que différentes personnes se trouvent dans différents groupes. J’étais dans un groupe de discussion avec Khloé et Kourtney l’autre jour et nous parlions d’un truc – je ne pense même pas qu’il s’agissait de quelque chose de négatif sur un autre membre de la famille – mais j’ai soudain réalisé un truc. J’ai dit ‘’Oh mon dieu, est-ce que tu as un groupe de discussion sur moi ? Est-ce que tu parles de moi dans les autres groupes de discussion ?’’ Elles m’ont dit : ‘’Kendall, tu ne fais jamais rien de mal. Nous n’avons pas de groupe de discussion à ton sujet’’ », a-t-elle expliqué.

Néanmoins, Kendall Jenner ne croit ses sœurs qu’à moitié. «Elles n’ont rien de mal à dire sur moi. A moins qu’elles mentent. Elles doivent mentir. Parce que je leur ai fait la même chose. Elles m’ont demandé si je parlais d’elles sur les autres groupes de discussion et j’ai répondu ‘’non’’ », a ajouté, hilare, Kendall Jenner.