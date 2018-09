EN VIDÉO | Philippe Couillard hué par les festivaliers à Saint-Tite

Le passage de Philippe Couillard au Festival Western de Saint-Tite ne s’est pas très bien déroulé alors qu’il s’est présenté au stade de Saint-Tite, dimanche après-midi.

Présenté à la foule, Philippe Couillard qui se trouvait à bord d’une calèche tirée par des chevaux, a été clairement hué par une bonne partie des festivaliers sur place.

Le premier ministre a toutefois continué à saluer les festivaliers en gardant son sang-froid, mais en ne s’éternisant pas sur les lieux.

Plus tôt, Philippe Couillard a réitéré son appui indéfectible à l’ensemble des activités du festival western qui bat son plein en ce moment, y compris aux rodéos, et ce malgré les critiques au sujet du bien-être animal.

«Si c’est une tentative pour faire en sorte que l’activité disparaisse, la réponse c’est non, a dit M. Couillard. L’activité va continuer. On peut-tu avoir du plaisir ensemble au Québec? Le faire de façon correcte et respectueuse des animaux, c’est possible.»

Le chef du PLQ a rappelé que cet événement engendre des retombées annuelles de 45 millions $, en deuxième position à ce chapitre, tout juste derrière le Festival international de jazz de Montréal.