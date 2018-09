Une murale à l’effigie d’Hubert Reeves

Une murale en l’honneur de l’astrophysicien Hubert Reeves a été inaugurée dimanche dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en présence du fils du célèbre scientifique, qui habite en France.

L’œuvre de l’artiste muraliste Mateo se nomme «La Voie Lactée» et se trouve à l’entrée de la ruelle verte du même nom, au coin de l’avenue De Lorimier et de la rue Bélanger.

«[Hubert Reeves] était très honoré, a souligné son fils Nicolas Reeves. Toutes ces manifestations de personnes qui ne sont pas du milieu scientifique ça le touche, parce que ce sont ces gens-là qu’il essaie de rejoindre.»

Le comité citoyen derrière le projet a choisi la voie lactée comme thème porteur de la ruelle et de la murale. La chanson «Conteur d’étoiles – Hubert Reeves» de l’auteur-compositeur-interprète Alexandre Belliard s’est ensuite imposée comme source d’inspiration pour la murale.

«On a choisi une personne, un texte, et on s’en est servi pour faire promotion des sciences et surtout de l’environnement», a indiqué Chloé Richard, qui travaille depuis trois ans sur ce projet avec d’autres résidents.

L'astrophysicien Hubert Reeves, né à Montréal et âgé de 86 ans, est aussi un militant écologiste et un vulgarisateur scientifique.

Trois éléments

La murale peinte en juillet met en scène trois grands éléments, a expliqué l’artiste Mateo. En plus d’un portrait d’Hubert Reeves, l’œuvre représente des mains de chef d’orchestre «qui dirigent les étoiles et en référence à la musique», et un personnage qui évoque le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry «pour les étoiles et les planètes, mais aussi l’enfance».

Le comité de la ruelle verte a amassé environ 6000 $ auprès de partenaires pour financer le projet de murale. La Ville de Montréal, par son Programme d’art mural, a versé de son côté 11 500 $. L’œuvre a été produite par l’organisme KOLAB.