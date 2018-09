Bombardier vend trois Q400 à Biman Bangladesh Airlines

Bombardier a annoncé lundi la vente de trois avions Q400 à la compagnie Biman Bangladesh Airlines. Si le prix courant a été respecté, la valeur de cette commande est d’environ 106 millions $ US (139 millions $).

La compagnie aérienne nationale du Bangladesh possède déjà deux Q400.

«Nous sommes très heureux que Biman accroisse sa flotte de Q400 avec cette commande de trois nouveaux avions, a mentionné François Cognard, vice-président pour les ventes en Asie-Pacifique chez Bombardier. Le nombre plus élevé de sièges et la capacité d’emport de fret accrue du Q400 le distinguent nettement des concurrents. De plus, les économies d’un biturbopropulseur combiné à la performance de jet du Q400 présentaient la solution idéale aux activités de ligne court-courrier et long-courrier de Biman.»

Cette vente a été appuyée par la Corporation commerciale canadienne.