D'importantes précipitations pour commencer la semaine

Les restes de la tempête tropicale Gordon affecteront le sud de la province, à partir de lundi jusqu’à mardi, avec d’importantes précipitations.

La pluie atteindra l'Outaouais et la région montréalaise lundi après-midi, à Québec la journée sera nuageuse et la pluie fera son apparition dans la soirée.

«Des quantités de pluie 25 à 50 millimètres sont prévues sur les régions près et au sud du fleuve en amont de Québec», a indiqué Environnement Canada dimanche soir, dans un bulletin météorologique spécial.

Les régions du sud et du centre seront les plus à risques, tout comme les secteurs qui longent le fleuve Saint-Laurent.

Les températures fraîches de dimanche se poursuivront au moins pour la journée de lundi. À Montréal, le mercure affichera un maximum de 18 °C, à Québec il fera maximum de 19 °C.

Mardi, des averses sont prévues pour l’ensemble de la province.

À partir de mercredi, les températures seront à la hausse, il fera 25 °C et 22 °C à Montréal et Québec. Le soleil fera son retour progressivement sur toute la province et devrait s’installer au moins jusqu’à samedi.