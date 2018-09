Échange de Pacioretty: les réactions des partisans

Les réactions sont nombreuses à la suite de l’annonce de l’échange des Canadiens de Montréal Max Paccioretty aux Golden Knights de Las Vegas.

Une journaliste de TVA Nouvelles est à la rencontre des partisans dans les rues de Montréal qui en ont, pour la plupart, long à dire sur cette transaction.

«Moi je pense que c’est quand même un bon échange, on n’a pas été cherché grand-chose non plus, mais c’était pas le capitaine qu’il fallait», a lancé un fan rencontré dans une station-service.

«Je suis content pour lui parce que je pense que l’atmosphère était négative un peu à Montréal et il va probablement avoir une chance de gagner la coupe Stanley cette année avec tout l’engouement qu’on a vu là-bas à Las Vegas», a réagi un autre.

«Nous autres on a besoin de quelqu’un qui va gagner la coupe (...) ça fait 25 ans qu’on l’attend», a dit un autre homme.

«C’est un choc, une surprise, je ne m’attendais à ça parce que monsieur Bergevin donnait l’impression d’être un peu laxiste», a lancé un partisan.

«Je pense que tout le monde s’attendait un peu à ça, mais là ils vont chercher de la relève (...) et ça va juste être bon pour l’avenir» a applaudi un autre.

Réactions sur le web

Sur la page Facebook de TVA Nouvelles, sur laquelle la nouvelle de l’échange a été partagée, les réactions de partisans abondent.

«Bonne chance Max, j'espère que tu seras apprécié à ta juste valeur», écrit Manon Cadieux Cyr.

«Bergevin a scrappé l'équipe au complet depuis son arrivée. Il nous reste quoi à Montréal? Rien», s’insurge Jacques Laramée.

«Bon, une saga de terminée, ils vont peut-être penser à jouer», écrit pour sa part Alain Maltais.