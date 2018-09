Elle plaide non coupable après avoir poussé son «amie» d’un pont

Taylor Smith, la jeune américaine accusée mise en danger de la vie d’autrui après avoir poussé une adolescente de 16 ans en bas d’un pont, a plaidé non coupable lors de sa première apparition en cour, lundi dans l’État de Washington.

Dans une vidéo qui a beaucoup circulé sur le web en août dernier, on voyait Jordan Holgerson, en maillot de bain et hésitant à sauter dans la rivière 60 pieds plus bas. On la voyait ensuite supplier son amie, Taylor Smith, 18 ans, de ne pas mettre à exécution sa menace de la pousser en bas, mais cette dernière le fait quand même, envoyant l’adolescente de 16 ans à l’hôpital avec six côtes cassées, des poumons perforés et d’importantes ecchymoses un peu partout sur son corps.

Devant le tribunal lundi, Taylor Smith a concédé qu’elle avait poussé Holgerson non pas pour lui faire mal, mais pour l’aider à surmonter ses peurs.

«Fait juste sauter, tu as promis que tu le ferais», pouvait-on entendre dire Smith à Holgerson dans une autre séquence vidéo dévoilée quelques semaines après l’originale.

Les docteurs avaient à ce moment indiqué qu’une chute de cette 60 pieds équivaut à un saut de trois étages.

Dans une entrevue à NBC, Holgerson avait ensuite affirmé qu’elle ne ressentait pas le besoin de reparler à Taylor Smith, même si cette dernière s’est excusée à plusieurs reprises.

«Je suis constamment en douleurs et le matin, c’est pire. Je ne peux même pas me lever», avait-elle alors confié.