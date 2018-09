Germain et frère déménage après plus d'un siècle au cœur de Trois-Rivières

Figure emblématique du centre-ville de Trois-Rivières depuis 1904, l'entreprise Germain et frère, qui se spécialise dans les systèmes de ventilation, déménagera bientôt dans un lieu plus propice à sa vocation d'industrie lourde.

«Si on veut assurer la pérennité de l'entreprise, on devait avoir une âme rajeunie, ce qu'on a fait en accueillant une relève. Aussi, nos infrastructures qui ne correspondaient plus aux éventuels besoins de croissance», a constaté le président et chef de la direction, Léon Méthot.

Dans le bâtiment, de vieilles machines, des outils d'une autre époque et des rangements d'origine témoignent de l'histoire de l'entreprise.

«On va les remettre au goût du jour et on va les installer dans les bureaux. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller», a signalé Léon Méthot.

Le nouveau bâtiment dans le parc industriel sera plus pratique pour la production, mais aussi pour le transport.

L'immeuble historique de Germain et frère est situé juste en face du nouveau centre des congrès de Trois-Rivières. Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDÉ) y a vu une opportunité en or.

«On veut lui garder un cachet de bâtiment industriel, mais en le rendant disponible pour les petits transformateurs du secteur agroalimentaire», a mentionné le directeur général de l'organisme.

Acheté au coût de 4,5 millions $, le bâtiment sera rénové et s'harmonisera au secteur. IDÉ tentera aussi de trouver une nouvelle vocation à une ancienne station-service désaffectée présente dans le quadrilatère.