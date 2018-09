Il réalise «l’expérience d’une vie» à 88 ans

Un octogénaire a pu réaliser «l’expérience d’une vie» samedi quand son fils lui a offert un saut en parachute comme cadeau pour ses 88 ans.

«Faut être fou pour sauter comme ça ! s’exclame au bout du fil Gaston Careau. Mais la vie devient plate par bout. Faire une telle affaire, ça réveille et ça rajeunit !»

Homme de défis, M. Careau dit avoir «presque tout fait» au cours de sa vie, lui qui est un amateur de chasse, de pêche et de bateau. Ne manquait plus qu’un saut en parachute pour compléter le tableau, selon lui.

Le résident de la Rive-Sud de Montréal et sa famille se sont donc rendus samedi à Saint-Jérôme afin qu’il puisse réussir son objectif.

«Mon petit-fils a fait un saut il y a un mois. Mon fils Michel ne savait pas quoi faire pour ma fête et il m’a proposé de faire ça. J’ai répondu: “C’est une offre ou un défi ?” Il a répondu les deux. Je lui ai demandé une semaine pour réfléchir et c’est là que j’ai accepté», explique M. Careau, qui célébrera ses 88 ans le 1er octobre.

«C’est assuré que ma vraie journée de fête sera plus tranquille que celle que j’ai vécue [samedi]», rigole-t-il.

En famille

Plusieurs membres de la famille de Gaston Careau ont sauté avec lui, dont son fils Michel, qui lui avait réservé la surprise à la dernière minute.

«C’était le plus beau cadeau que je pouvais lui donner. À un moment, il a eu les larmes aux yeux. Je pense que c’est parce qu’on a fait quelque chose tous ensemble, que la famille se soit presque toute déplacée pour venir le voir faire ça», raconte Michel Careau, qui est aussi le pilote de l’hélicoptère TVA.

Quelques instants avant de sauter, l’octogénaire a commencé à regretter sa décision.

«Je me demandais vraiment ce que je faisais là. Mais bon, rendu dans les airs, tu ne peux plus reculer. Après, ça va tellement vite. Une fois le parachute déployé, tu prends le temps de regarder les paysages et tu en profites», poursuit Gaston Careau.

Expérience d’une vie

S’il a adoré son expérience, l’homme de 87 ans ne compte pas réessayer de sitôt.

«Honnêtement, je regrette de ne pas l’avoir fait plus tôt dans ma vie, alors que j’étais plus en forme. Ça va être la seule fois que je le fais, mais c’est quelque chose à faire absolument une fois dans sa vie, si on n’a pas peur. Mais il faut oser», conseille M. Careau.

Il espère toutefois inspirer d’autres retraités à tenter le parachute, «peu importe l’âge».