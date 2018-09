Importante saisie de cocaïne à Québec

Un homme a répondu à des accusations de trafic de stupéfiants, lundi, en lien avec la découverte d’une importante quantité de cocaïne sur le territoire de Québec.

Tommy Lalancette a été arrêté le 7 septembre dernier par l’Unité des stupéfiants du module des crimes en réseau du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), au terme d’une enquête qui a débuté en juillet.

Le suspect, qui se trouvait sur le boulevard Wilfrid-Hamel, près de l’autoroute Henri-IV, avait en sa possession 500 grammes de cocaïne.

Les policiers ont procédé à des perquisitions supplémentaires sur l’avenue Plante et sur le boulevard Wilfrid-Hamel, où ils ont saisi 1,3 kilo de cocaïne de plus, 10 grammes de haschich, 13 000 $ en argent canadien et un véhicule GMC Sierra 2016.

«Le SPVQ et ses partenaires demeurent plus que jamais à l’affût de la commission d’infraction criminelle, et notamment du trafic de stupéfiants sur son territoire», a tenu à préciser Étienne Doyon, porte-parole du SPVQ.