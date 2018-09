La CAQ accuse les libéraux d’abandonner un site archéologique

La Coalition avenir Québec (CAQ) a accusé le gouvernement libéral d’avoir «abandonné et laissé se détériorer depuis dix ans» le site (archéologique) Cartier-Roberval, dans Cap-Rouge.

C’est du moins ce que la députée sortante et candidate de la CAQ dans Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, a déclaré ce lundi. «Cette négligence libérale menace la récupération et la conservation de plusieurs milliers d’artefacts», a-t-elle déploré par voie de communiqué de presse.

La CAQ a rappelé qu’une première phase des fouilles a été effectuée entre 2006 et 2008 et que plus de 5000 artéfacts datant de plus de 475 ans ont été récupérés. «Nous estimons que le temps est venu de prendre notre patrimoine culturel en main et de reconnaître sa valeur sur les plans historique et identitaire», a ajouté la candidate de la CAQ.

Lundi, peu après 17 h, le Parti libéral du Québec (PLQ) n’avait toujours pas rappelé le «Journal de Québec» pour réagir.

La Commission de la Capitale-Nationale du Québec (CCNQ) fait remarquer que «le site archéologique Cartier-Roberval, qui est situé au confluent de la rivière Cap-Rouge et du fleuve Saint-Laurent, témoigne de la première colonisation française en Amérique (...) Des vestiges de la colonie installée par Jacques Cartier et Jean-François de La Rocque de Roberval à partir de 1541 y sont mis au jour».