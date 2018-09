La CAQ veut vaincre les réticences de la communauté haïtienne

La Coalition avenir Québec veut vaincre les réticences de la communauté haïtienne à son endroit, malgré sa position sur l’immigration qui provoque de la réticence.

«Ce sont des familles qui depuis des générations votent libéral. C’est de la résistance au changement et la seule façon de vaincre la résistance au changement c’est d’expliquer son point et de bien le faire comprendre. C’est difficile sur des clips télés de quelques secondes. Là on va être tous présents pour expliquer aux gens qu’est-ce qu’on veut faire vraiment», a indiqué le candidat caquiste dans Taillon Lionel Carmant.

Le neurologue Carmant est d’origine haïtienne, tout comme quatre autres candidates caquistes, Nadine Girault dans Bertrand sur la Rive-Nord de Montréal; Christine Mitton dans Laval-des-Rapides; Julie Séide dans Bourassa-Sauvé à Montréal; Janny Gaspard Viau à Montréal.

Ces cinq candidats ont organisé une rencontre avec la communauté haïtienne lundi soir à Montréal. Le chef caquiste François Legault y sera aussi. «C’est la première fois quelqu’un candidat premier ministre nous visite en élection», a dit M. Carmant.

Ils comprennent mal

Ce dernier reconnaît que la position caquiste sur l’immigration, qui veut réduire de 50 000 à 40 000 le seuil d’immigration, est un frein pour séduire les Québécois d’origine haïtienne. Ils comprennent mal le message selon lui.

«C’est pour ça qu’on veut expliquer à notre communauté qu’on veut assurer une meilleure intégration et améliorer la situation de ceux qui sont déjà arrivés. Et la seule façon de le faire actuellement avec nos ressources c’est de diminuer un peu pour mieux avancer par la suite. Il faut qu’ils comprennent ce message-là, ce n’est pas un message négatif», a-t-il dit.

«Moi je donne toujours l’exemple du restaurant. On a un super restaurant de 200 places, mais on a juste cinq serveurs. Après 30 minutes moi je m’en vais. Je m’en vais en Ontario, en Colombie-Britannique. Il faut qu’on diminue, un plus petit restaurant, et le service sera adéquat et les gens vont rester», a-t-il ajouté.