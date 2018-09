La vie d'un autiste racontée dans un livre pour transmettre l'espoir

Pierre Duplessis et sa conjointe, qui ont dû surmonter les obstacles au fil des ans pour élever leur fils autiste, publient maintenant un livre pour aider les parents qui vivent la même situation.

«Raphaël était non-verbal. Il faisait constamment des crises et on ne comprenait pas toujours pourquoi. On ne pouvait pas entrer en relation avec lui. Le prendre dans nos bras, c'était difficile», a raconté M. Duplessis, en entrevue à TVA Nouvelles.

Son fils n'a pratiquement pas dit un mot avant l'âge de 7 ans. Ses parents ont dû trouver un système pour parvenir à communiquer avec leur enfant.

«Chaque chose dans la maison était devenue un pictogramme. La télé, le ballon, ses jouets. S'il voulait le ballon, il m'amenait le pictogramme "ballon". Je lui donnais et lui disais "ballon"», a poursuivi le résident de Shawinigan.

Avec le temps, leurs efforts ont porté fruit, confirme Raphaël. «C'est comme si un jour je me suis dit "pourquoi aller chercher les dessins si je peux le dire moi-même"? Le déclic venait de se faire. Je suis sorti de mon monde», a relaté le jeune adulte aujourd'hui âgé de 19 ans.

Celui-ci mène maintenant une vie normale. «J'ai mon diplôme d'études secondaire. J'en suis à terminer mes études collégiales. J'ai mon appartement et un travail», a énuméré Raphaël.

C'est avec beaucoup de créativité et surtout de patience que la famille Duplessis est parvenue à comprendre et amoindrir la différence de Raphael. Son père espère que son livre, qui sera disponible à compter de mercredi, saura guider d'autres familles à travers les épreuves.

«Personnellement, j'aimerais retourner dans le temps voir le Pierre de 2001 qui pleurait sa vie sur le divan. Je lui dirais "arrête, ça va être correct"! Je pense que ce livre m'aurait aidé», a-t-il confié.